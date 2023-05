Multa a Edenor: deberá pagar $64 millones por fallas en la seguridad

Por motivos de “anomalías vinculadas a incumplimientos en materia de seguridad eléctrica en la vía pública”, Edenor deberá pagar una multa de $64 millones. Esto fue impulsado y confirmado por Walter Martello, interventor del ENRE, quién compartió la noticia en su cuenta de Twitter.

“Impuse sanciones a Edenor en $64 millones por fallas de seguridad en la vía pública Las mismas son por anomalías vinculadas a incumplimientos en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires”, manifestó Martello.

Cabe recordar que esta no es la primera multa que la entidad le otorga a una empresa de este tipo de servicio. A mediados de abril del corriente año, Edesur tuvo que pagar una deuda de $53 millones por incumplimiento de la atención a sus clientes.

Además, debido a los cortes de luz que tuvieron lugar en la provincia de Buenos Aires en diciembre, los cuales duraron más de una semana, Edesur abonó una deuda de $132.665. Dicho monto será otorgado a todos los usuarios afectados por dicha problemática.

En ese entonces, y en base a los más de 570 mil usuarios que se quedaron sin luz a fin del año pasado, las empresas pagaron multas de $687 millones a Edesur y $293 millones de pesos a Edenor. En ese entonces, el interventor afirmó: "Ordenaré a las empresas que para los casos de afectaciones en el servicio eléctrico que hayan superado las 36 horas se aplique de manera automática la bonificación por corte prolongado, debiendo acreditar al ENRE la nómina de personas usuarias alcanzadas por esta medida".

Dichos cortes duraron desde el 1° hasta el 31 de diciembre del 2022, e incluso los vecinos atravesaron diversas problemáticas. En lo que fue el verano más caluroso de los últimos años en Buenos Aires, quienes viven en el conurbano no pudieron abastecer sus servicios básicos por las irregularidades de la concesión.

Por esto, los vecinos realizaron paros, manifestaciones y hasta incluso huelgas por fuera de las sedes tanto de Edesur como de Edenor. Hasta el momento, no habían recibido un resarcimiento, algo que preocupaba a todos los usuarios conectados. Sin embargo, a raíz de las nuevas medidas y multas que pagarán las empresas, Martello comentó: "Deben entender que las sanciones y las inversiones no son negociables y que aún cuando tuvieron tarifas exorbitantes las inversiones no fueron cumplidas año tras año. Por eso llegamos a esta situación”.