Multas de hasta $42.000 por maltrato animal: por qué se considera que la norma es insuficiente

La Legislatura porteña aprobó este jueves una modificación del Código Contravencional, que prevé nuevas multas para aquellas personas que abandonen o maltraten animales en la Ciudad de Buenos Aires. Las penas incluyen multas que van desde los $6.420 hasta los $42.800, aunque también los agresores podrán ser sometidos a pocos días de trabajo comunitario.

A pesar de que algunos ven esta iniciativa como un buen paso, lo cierto es que los defensores de los derechos de los animales sostienen que todavía falta mucho para que el tema sea tratado en la Argentina como realmente corresponde, sobre todo porque hay delitos que aún no se penan como es debido.

"Para que las cosas mejoren, se tiene que instar al cumplimiento de la ley 4351/12 y después de lograr una población equilibrada de animales y los centros veterinarios por comuna", explicó en diálogo con BigBang Carla Verde, abogada de la Fundación por los Derechos de los Animales No Humanos.

La norma contó con 41 votos positivos del bloque oficialista, Evolución, el GEN y Mejor Ciudad y 15 abstenciones de Unidad Ciudadana, el bloque Peronista y la Izquierda. El proyecto llegó al recinto de sesiones con despacho de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, en base a una iniciativa del bloque mayoritario que fue firmada por Daniel Presti, Francisco Quintana, Sergio Abrevaya, Maximiliano Ferrarro, Agustín Forchieri, Diego Garcia Vilas, Cristina García, Victoria Roldán Méndez y Claudio Romero (VJ).

"Hoy en día es muy común ver animales domésticos encerrados durante horas al rayo del sol o bajo la lluvia, en un balcón o en un espacio dónde se perjudica su esparcimiento natural, sin agua y sin comida. También se volvió una habitualidad menoscabar la integridad de ciertos animales tiñéndoles el pelo, pintándolos, o realizando prácticas que afectan su salud", expresaron los funcionarios a cargo de la iniciativa, y luego se votó la incorporación de nuevas penas.

Las penas previstas

Para aquellos que omitan recaudos de cuidado respecto de un animal a cargo, y siempre que la conducta no implique delito, se decidió una sanción de 3 a 5 días de trabajo de utilidad pública y/ó multa de 300 a 1.000 UF (Unidas Fijas que equivalen $ 21,40 cada una), lo que significa valores de $6.420 hasta $21.400.

Quien abandona un animal doméstico en espacios públicos, en lugares privados de acceso público o si fuese en ocasión de la intervención de una entidad pública de Zoonosis, será sancionado con multa de 3 a 5 días de trabajo de utilidad pública y/ó multa de 1.000 a 2.000 UF. Esta es la pena más alta, ya que los valores de las multas van de $21.400 hasta los $42.800.

Quien mantiene animales domésticos en instalaciones o en espacios inadecuados respecto a su bienestar, afectando su salud, higiene o esparcimiento, y siempre que la conducta no implique delito, es sancionado/a con 3 a 5 días de trabajo de utilidad pública y/ó multa de 500 a 1.000 UF (entre $10.700 y $21.400).

Quien menoscabe la integridad de un animal doméstico ya sea por pintarlo, teñirle el pelo o cualquier otro acto que pueda provocar un perjuicio para su salud física o psíquica exponiéndolo a una situación de vulnerabilidad, y siempre que la conducta no implique delito, es sancionado/a con tres 3 a 5 días de trabajo de utilidad pública y/ó multa de 300 a 1.000 UF (desde $6.420 hasta $ 21.400).

En comunicación con este portal, la abogada de la Fundación por los Derechos de los Animales No Humanos, Carla Verde, explicó que no están de acuerdo con la multa para aquellos que no cumplan con la contravención por omitir recaudos en la salud del animal, debido a que en realidad es importante que en primer lugar la Ciudad de Buenos Aires cumpla con la ley 4351/12 que dispone la creación de centros de atención veterinaria por comuna.

"La función de estos centros es la de proveer guardia veterinaria, tratamientos antisarnicos, desparasitarios y castraciones. Actualmente hay solo dos. Por lo tanto, achacar a las personas el incumplimiento de estos recaudos de salud, cuando tienen que provenir del propio Estado, es injusto", sostuvo la letrada, quien aclaró que lo correcto debería ser que primero se cumpla con la creación de estos centros, y luego "se sancione a aquellos, que teniendo un servicio publico eficiente, no cumplan con los recaudos de salud".

En relación a esto, Verde dijo que actualmente ni el programa Mascotas ni el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur tiene un servicio eficiente, ya que no alcanzan a cubrir con todas las necesidades porque hay cupos limitados, horarios restringidos y poca difusión.

Del mismo modo, la abogada indicó que desde la fundación creen que "mantener a los animales en espacios inadecuados" es parte del maltrato animal, aunque en la Ciudad ahora se toma como una contravención.

"Entendemos, que en todo caso, se tiene que reformar la Ley Nacional 14346, que establece desde el año 1954 que el maltrato animal es un delito, no una contravencion", dijo y sumó que actualmente "la ley está en proceso de reforma, porque hay varios proyectos que se están tratando en Diputados". "Ese sería el camino, agravando las penas de prisión e incorporando nuevas conductas constitutivas de maltrato, y no rebajándolo a la categoría de contravención", cerró la letrada.