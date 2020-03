Murieron dos hombre de 70 y 81 años por coronavirus y ya son 15 las víctimas fatales en el país

La ministra de Salud de la provincia de Mendoza, Ana Nadal, confirmó este viernes la muerte de la víctima número 14 por coronavirus: se trata de un hombre de 81 años que padecía afecciones previas a la enfermedad, entre ellas diabetes tipo 2 y obesidad, por lo que pertenecía al grupo de riesgo determinado por el Ministerio de Salud, había hecho un viaje en un crucero.

Según Nadal, el hombre había llegado a Mendoza el 17 de marzo de un viaje con su esposa y una semana después, el 24, ingresó al hospital Español con insuficiencia respiratoria. “Estaba dentro de lo que se denomina grupo de riesgo, ya que tenía enfermedades de base, como antecedentes de infartos, diabetes tipo 2, un marcapasos y también obesidad”, detalló la ministra.

Tras la muerte del jubilado, su mujer, con quien había viajado, se encuentra internada estable también en el hospital de Godoy Cruz. Se trata del noveno caso positivo en la provincia, todos con nexo epidemiológico. Además, hay en proceso 30 análisis por casos sospechosos, mientras que hasta el momento 43 muestras ya dieron negativo.

Por otra parte, el hombre de 70 años que vivía en Recoleta y había llegado desde Miami, se descompensó, fue llevado al hospital Fernández y murió el jueves por causas finalmente padecía coronavirus. Así lo confirmaron los estudios que se le realizaron tras su muerte y de esta manera, se convirtió en la víctima número 15 de la pandemia en el país.

El hombre había llegado el martes 24 en el vuelo 1305 desde Miami junto a su esposa. En la primera revisación médica se detectó que no presentaba síntomas de coronavirus, que estaba en buen estado de salud y que tenía antecedentes de gota, una forma común y dolorosa de artritis que afecta las articulaciones y tejidos por un nivel elevado de ácido úrico en sangre.

Sin embargo, el último jueves fue revisado tres veces, en el hotel Deco Recoleta, donde estaban aislados él, su mujer y otras 17 personas que habían viajado en el mismo vuelo. En las dos primeras, a las 8.30 y a las 14, no presentó síntomas. A las 17 pidieron asistencia desde la habitación por pérdida temporal de espacio y tiempo y aparición de fiebre.

​La médica que lo atendió recomendó estudios por “síndrome confusional”, se llamó al SAME y fue llevado al hospital Fernández. Allí falleció, a las 22.13. Ignacio Previgliano, director del hospital Fernández aclaró que "no presentaba síntomas" y que "en esta instancia del protocolo, si el paciente no tiene síntomas no es necesario el hisopado”.

Al mismo tiempo, se detalló que al hombre no se le había hecho el hisopado para determinar si tenía COVID-19 porque “solo tenía fiebre”.