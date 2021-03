Murió al caer de un balcón y el sospechoso de haberla arrojado está libre: las pruebas que la Justicia no quiso ver

De la muerte de Pilar Riesco pasó ya un año y, como ocurre con muchas otras causas, la investigación parece estar detenida y sin un rumbo claro.

A pesar de que en un primer momento por el hecho quedó detenido el novio de la joven de 21 años, lo cierto es que actualmente Patricio Reynoso permanece libre por falta de mérito, algo que a la familia de la víctima le parece totalmente descabellado e injusto por la cantidad de pruebas que hay en su contra.

Pilar Riesco tenía 21 años al momento de su muerte.

Riesco murió el 15 de marzo de 2020 después de haber caído desde el cuarto piso del edificio en el que vivía en el barrio porteño de Nueva Pompeya. A pesar de que algunos vecinos escucharon ruidos antes del episodio, todos coincidieron en que reconocieron primero un grito y después el estruendo que provocó la caída.

Durante los primeros meses de investigación, Reynoso quedó aprehendido acusado por el delito de "homicidio agravado por mediar violencia de género". En sus declaraciones admitió que antes del fallecimiento de la joven ambos discutieron, pero dijo que fue la propia Pilar quien amenazó con quitarse la vida y quien, ante un "rapto de enojo", se subió a la baranda del balcón y se tiró.

De hecho, los vecinos vieron cuando, 25 minutos después, él bajo preguntando por qué Pilar le había hecho una cosa así, aunque en ningún momento llamó a una ambulancia para auxiliarla.

La familia de la víctima no cree en ninguna de las palabras que pronunció el sospechoso, y están más que seguros de que se trató de un femicidio que la Justicia no quiere o no puede investigar por algún motivo.

"Las pruebas están, son muy concretas, existen, pero la causa no la leyeron. La jueza no le dio intervención al fiscal y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional tampoco leyó la causa, porque al momento de liberarlo (a Reynoso) había muchísima prueba que lo comprometía. Él desafectado de la causa no está, está libre por falta de mérito, pero no fue sobreseído", explicó a BigBang Adriana Chiaverano, mamá de Pilar.

Según dijo, la Justicia tomó la decisión de liberar al sospechoso después de que apareciera un testimonio que, a su parecer, es totalmente falso. Se trata de una mujer que dijo que vio y escuchó que Pilar se subió a la baranda de su balcón, y que mientras hablaba y miraba para adentro de su departamento, decidió arrojarse al vacío para quitarse la vida.

La testigo aseguró que a pesar de que se encontraba a 36 metros de distancia, pudo oír y observar toda la secuencia. "Esta mujer es amiga de Reynoso desde hace más de 10 años. Dijo que iba a decir la verdad, cosa que no hizo, porque olvidó decir que al momento que mi hija se estaba muriendo en la calle, él durante 25 minutos estuvo sin bajar y sin llamar al SAME", aclaró.

La mamá de Riesco comentó además que el acusado sí tuvo tiempo para llamar por teléfono a esta testigo, un dato que se descubrió gracias a la insistencia de la querella. Con esa información, se pidió la geolocalización de los celulares de ambos, y como resultado la pericia arrojó que Reynoso sí estaba en el lugar del hecho, pero la testigo se encontraba a 18 cuadras del departamento.

"La causa me la tuve que poner al hombro yo. Es vergonzosa la actuación de la Justicia, da asco, da a pensar dos cosas: o son inoperantes o hay algo detrás de esto porque las pruebas están al alcance de los ojos", afirmó.

Patricio Reynoso estuvo detenido pero ahora permanece en libertad.

Las pruebas del femicidio

Tras la muerte de Pilar, los investigadores allanaron el departamento ubicado en el barrio porteño de Nueva Pompeya, y adentro no encontraron signos de que hubiera ocurrido una pelea o discusión. Sí había fotos rotas, mientras que no se encontraron huellas de la joven en la baranda del balcón, algo que se contradice con lo declarado por el imputado, quien dijo que su novia se colgó de la baranda y pasó sus piernas por ahí para tirarse.

"Tampoco encontraron huellas de ella en un cuchillo, con el que él dijo que ella amenazó con matarse. Todo lo que dijo es mentira, sumado a la versión de la otra mujer, es una mentira atrás de otra, pero yo voy a probar que él es el asesino de mi hija. Ahora, le aclaro algo a la Justicia, si este hombre se profuga, es culpa de ellos", sostuvo.

Además de estas pruebas, la autopsia realizada en el cuerpo de la víctima determinó que tenía golpes previos a la caída, y que además Pilar había sido ahorcada. Esto coincide con los rasguños que tenía en su cuello Reynoso, los que para la mamá de Riesco fueron hechos por su hija al intentar defenderse.

La joven vivía con su novio.

Una investigación ineficaz

La causa es investigada por el fiscal Martín López Perrando y la jueza Graciela Angulo de Quinn, aunque Chiaverano está muy disconforme con la forma en que ambos actuaron y aún actúan.

Como la mamá de Pilar es abogada y tuvo acceso al expediente, sabe que muchas pericias se pidieron o realizaron tarde, y que hay pruebas importantes para la investigación que ya no pueden recuperarse.

"Las pruebas la jueza las ordenó cuando se le dio la gana. Ordeno que se haga la prueba de sangre y después no siguió el trámite, pasaron los meses y recién en julio se preocupó porque saliera esa prueba, y obvio que no dio positivo en alcohol en sangre. También pidió preservar las manos de mi hija, porque el tenia rasguños en el cuello, y no se preservaron. Las cámaras de seguridad ordenó pedirlas a tiempo, pero fueron una vez al lugar, no encontraron a nadie y después volvieron en julio, cuando se sabe que se borran a los 45 días", se quejó.

Reynoso tiene dos causas previas iniciadas en la Justicia.

De igual modo, los investigadores dijeron que no pudieron abrir los teléfonos celulares de la víctima y su novio, mientras que además, lo más llamativo es que Reynoso está libre aunque tiene antecedentes y se encuentra cumpliendo una probation por dos causas previas, una de ellas en la cual golpeó a un colectivero.

"Acá lo verdaderamente extraño es porqué él está libre. Si la Justicia hubiera trabajado, este señor tendría que estar preso. Él era violento, y a mi no me dejó presentar testigos que contaban eso y a él sí le dejó sumar testigos. Estamos luchando con esta Justicia inoperante, para hacer justicia nosotros", indicó a BigBang.

Adriana también contó que el novio de su hija nunca la llamó para darle explicaciones, y que tampoco la familia de él se comunicó con ella para darle el pésame, y que algo parecido ocurrió con el fiscal de la causa, quien no quiso recibirla durante la investigación que todavía está en curso.

"Ahora con mi abogado vamos a pedir nuevas pruebas, está probado que a mi hija la asesinaron, pero sólo tenían que leer la causa, que yo la estudié bien, y ahora ya está escrita. Lo que esperamos es que se sepa la verdad y no una verdad que inventaron. Esto va a seguir, porque no va a quedar así, y ya no solo por Pilar, a los jueces le digo que se preparen, porque pienso leer las causas de todas las chicas asesinadas por femicidio", cerró dolida la mamá de Riesco.