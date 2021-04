Murió el padre del periodista Hernán Castillo, luego de la odisea de conseguir una cama para internarlo

La salud del padre del periodista deportivo Hernán Castillo se volvió en tendencia cuando su hijo relató las complicaciones que tuvo en el PAMI para conseguir una cama de terapia intensiva para tratar el cuadro de coronavirus (Covid-19) que transitaba. Lamentablemente el periodista informó que su padre falleció hoy.

“Falleció mi papá. El covid es muy fuerte, una pandemia, no es joda. Les agradezco a todos los que me dieron una mano, a los que me mensajearon y rezaron. Muchas gracias al personal médico y administrativo del Policlínico Lomas por su esfuerzo increíble. Cuídense mucho”, tuiteó.

Hace unos días, Castillo generó un gran revuelo cuando se sinceró en la red social del pajarito y contó la situación desesperante en la que estaba al no poder encontrar una cama para su padre. "Mi papá tiene Covid y hoy su estado se volvió gravísimo. No hay cama para internarlo, conseguí un tubo de oxígeno particular y lo mantenemos con eso con el monitoreo de médica amiga en casa. PAMI no da abasto, pero las prepagas tampoco. No me lo contó nadie. Le pasa a mi papá".



Además, Castillo continuó su hilo en la red social sobre lo que le dijo el doctor de PAMI que lo atendió: "Mi mamá también tiene, pero está casi normal y lo cuida. Uno de los doctores de PAMI que vino en la ambulancia me dijo: 'Conseguí oxigeno y dejalo acá, si me lo llevo se me muere acá adentro porque no me dejan meterlo en ningún lado'. Me lo decía con la voz entrecortada, cuídense".

Además,xplicó que sus padres respetaron los protocolos y se mantuvieron todo el tiempo en su casa: "Se contagiaron pese a que no salen a ningún lado y usan barbijo y escafandra cada vez que van a los médicos. No alcanzan las medidas de precaución porque este virus es tremendo. Y les juro q ya no hay más camas".

Después de una noche muy complicada para la familia Castillo, el padre de Castillo fue trasladado a un sanatorio en la provincia de Buenos Aires. Un poco más tranquilo, el periodista volvió a su cuenta de Twitter para dar a conocer una gran noticia para su papá: "Bueno, mi viejo consiguió cama. Está internado en el policlínico Lomas al que lo derivó PAMI. Fue después de muchas horas y cada historia que me contaron en los hospitales a los q fuimos a buscar lugar es tremenda. Ahora está atendido y depende de este virus. Gracias a todos".

Otras 316 personas murieron y 29.145 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, Con los decesos y nuevos casos reportados hoy por el Ministerio de Salud, suman 59.792 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.743.620 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

La cartera sanitaria indicó que hay 4.366 internados en terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 64,9% en el país y del 75% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Según el Monitor Público de Vacunación actualizado a las 18, el total de inoculados asciende a 6.510.615 de los cuales 5.689.401 recibieron una dosis y 821.214 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 8.047.508