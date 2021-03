Su esposo la estranguló y enterró: a un año del crimen, reclaman que la causa no avanza

Del asesinato de Octavia Colque, ocurrido en marzo de 2020 en la localidad de Santa Teresita, pasó ya un año, y su familia no tiene todavía respuestas ni novedades sobre el avance de la causa, la cual parece estar totalmente paralizada.

La víctima de 39 años fue estrangulada por su ex marido y luego enterrada en el jardín de la casa que aún compartían, y por el hecho, Balvino López permanece detenido con prisión preventiva. Sin embargo, la investigación todavía no ha sido elevada a juicio, y por eso mismo, aún no hay una posible fecha de debate.

El violento hecho ocurrió el sábado 1° de marzo de 2020, después de que la mujer regresara de su trabajo. En circunstancias que todavía no se saben porque, hasta ahora, el detenido nunca admitió el crimen, López atacó a su ex mujer a golpes, luego la estranguló, y enterró su cuerpo en un pozo que había hecho en el fondo de la vivienda.

Sin decir nada ni levantar sospechas, ese mismo día fue a visitar a su hijo hasta su vivienda, volvió a dormir a su casa, y al día siguiente se fue a trabajar.

"Ese domingo la llamé y no me contestaba, pero más tarde una vecina me llamó para decirme que mi hermana no estaba, y le dije que seguro se había ido a comprar a Santa Teresita ropa. Después fui a la casa con una sobrina y entramos por una ventana. La buscamos en el baño y no estaba, miramos en el patio y no vimos nada, y cuando salí, justo él llegaba. De ahí me fui a la comisaría y dije que tenía sospechas de que él era muy violento", contó a BigBang Patricia, hermana de Octavia.

Según contó, la pareja se había casado en Bolivia, donde ambos nacieron, por civil, y hacía 20 años que estaban juntos. Sin embargo, Patricia reconoció que López siempre fue violento con su hermana, que la controlaba, era celoso y hasta la seguía a los lugares que solía ir.

"Vivían juntos pero estaban separados. Una vez le vi a mi hermana que tenía un moretón y me dijo que se había golpeado con la cama. Ella después me dijo que él la había golpeado, pero que no quería decir nada, porque él le había dicho que si salía de la cárcel la mataba. Estaba con mucho miedo", comentó.

Aún así, la hermana de Octavia nunca pensó que el agresor podía llegar a matar a la mujer de 39 años, a pesar de que ella misma una vez había sido atacada por él en el pasado.

Según dijo, Octavia no se había animado todavía a dar el paso de separarse, porque no quería perder contacto con los tres hijos de López, a quienes había prácticamente criado. Aún así, antes de ser asesinada, ya había tomado la decisión de volver a Bolivia junto a sus hermanos, donde creía que podía estar más protegida que acá.

A pesar de que lo tenía decidido, lo cierto es que Colque no logró dejar Santa Teresita, porque el 1° de marzo de 2020, a eso de las 15.30, cuando salió de su trabajo, fue asesinada en su propia casa por su ex, quien la golpeó y la estranguló, para luego enterrar su cuerpo en un pozo que él mismo hizo.

La causa que no avanza

Desesperanzada y a la misma vez preocupada, Patricia explicó a este sitio que hace un año que no sabe si la investigación a cargo del fiscal Gustavo Mascioli tuvo o no avances, dado que no pudo volver a comunicarse con el representante del Ministerio Público.

Según le indicaron, por la pandemia todo se atrasó, y hasta ahora, la causa no tiene fecha de elevación a juicio. Lo único de lo que sí está segura, es de que, afortunadamente por su seguridad, López continúa detenido con prisión preventiva.

"El fiscal me había dicho que en 6 o 7 meses iba a haber una audiencia, pero por ahora no me dijo cuando será. A la semana de ocurrido el hecho, hablé con el fiscal de Santa Teresita, me mostró el expediente, nos mostró fotos, pero yo estaba tan dolorida que no podía mirar nada", explicó.

Cuando vio a Octavia en la morgue, Patricia notó que estaba muy golpeada, aunque todavía no sabe si su hermana también fue abusada, dado que la encontraron enterrada sin su ropa interior, con una bolsa negra en la cabeza y con una remera puesta.

"La causa no fue elevada a juicio, y esto es algo que me preocupa. Yo tengo miedo que él salga. Corremos peligro tanto yo como mis hermanos, porque el asesino es muy peligroso. Yo no tengo abogado, pero él sí tiene", manifestó, y dijo que además quiere saber cuántos años de cárcel le corresponden a López por lo que hizo.

Las pruebas en contra del femicida

A pesar de que el detenido nunca confesó el crimen, e incluso aseguró ante los investigadores que la última vez que había visto a su ex había sido ese domingo por la tarde después de que ella llegara del trabajo, lo cierto es que hay muchas pruebas en contra del agresor.

"Todas las huellas que hay, apuntan a él. Su mano estaba marcada en el cuello de mi hermana", sostuvo Patricia, y agregó que hay varios testimonios claves que incriminan a López como el único responsable.

Uno de ellos es el relato de una vecina que lo vio el domingo a las 16 con una pala en la mano dentro del jardín de la casa, lo que lo ubica a él como la persona que enterró a Octavia.

Además, otro vecino que había quedado en pasar por la casa de Colque luego de que ella volviera de su trabajo, encontró durante el mediodía del mismo día del crimen a López todo transpirado (como si hubiese estado haciendo algún esfuerzo), momento en que no quiso recibir ninguna entrega para su ex.

"Antes de que ella llegara, él estaba haciendo el pozo. Mi hermana llegó a las 15.30, no se que habrá pasado ahí adentro. Yo quisiera pedir justicia por mi hermana, porque por este hecho fue muy grave para nosotros. Esto no puede quedar así nomás. Él hasta le hizo daño a sus hijos, porque mi hermana era inseparable de ellos. No merecía morir de esta manera, no tengo palabras para con él, no entiendo qué le pasó", dijo por último a BigBang Patricia.