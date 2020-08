Murió Jorge Urso, el único juez que metió preso a Menem: tenía 63 y falleció al caer de un caballo

Murió Jorge Urso, el ex juez federal que en 2001 había llevado a prisión al ex presidente Carlos Saúl Menem por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia. Tenía 63 años y falleció tras sufrir un accidente mientras andaba a caballo en el Centro Hípico San Salvador, en el partido bonaerense de Moreno.

Urso tenía 63 años y si bien las primeras versiones indicaron que falleció producto del impacto que sufrió al caer del caballo, no se descartaba la posibilidad de que hubiera sufrido un problema cardíaco que derivó en que se desplomara del equino. El caso es investigado por el fiscal de Moreno Leandro Ventricelli, y hasta este mediodía la Policía Bonaerense trabajaba en el lugar.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Se trata de uno de los ex jueces federales más renombrados de la historia reciente de la Argentina. Urso quedó en el centro de la escena judicial y política cuando el 7 de junio de 2001 ordenó el procesamiento y la prisión domiciliaria de Menem en el marco de la causa por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia durante su presidencia. La escandalosa causa, por la que finalmente fue absuelto en 2018, fue un fuerte cimbronazo en aquel entonces, sobre todo si se tiene en cuenta que Ecuador estaba en guerra con Perú y la Argentina era “garante de paz” de aquel conflicto.

De todos modos, Menem no estuvo preso demasiado tiempo: seis meses después, la Corte Suprema – designada por el propio ex presidente – emitió un fallo donde lo absolvían, por lo que no sólo luego recuperó la libertad, sino que además compitió en las elecciones presidenciales. Aquella causa fue reactivada en 2007, en 2013 Menem fue condenado y en 2018 finalmente fue absuelto por un exceso en los plazos judiciales, es decir, el hecho quedó impune.

La historia era aún más llamativa si se tiene en cuenta que Urso había acceso al cargo de juez federal y correccional N° 8 en 1993, durante la gestión de Menem. En 2006, poco tiempo antes de presentar su renuncia en medio de investigaciones y pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura, Urso había pedido la detención del dirigente social Luis D’Elía por la toma de la comisaría de La Boca ocurrida en 2004, causa por la que esta semana la Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años emitida en 2018.

Cuando murió, Urso se encontraba en el interior del Centro Hípico San Salvador, ubicado en el partido bonaerense de Moreno, a pesar de que por el aislamiento social, preventivo y obligatorio están prohibidos los deportes individuales. De hecho, el parte policial precisa que “mientras Urso se hallaba de paseo con su caballo por el predio sin efectuar ninguna maniobra de salto, cayó del animal y falleció”.