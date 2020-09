Murió un empresario por una avalancha en un centro de esquí que administra Gastón Gaudio: aseguran que no estaba habilitado para funcionar

Una avalancha provocó este martes la muerte de un empresario de 39 años que practicaba snowboard en el complejo Baguales Mountain Reserve, que es administrado por el ex tenista Gastón Gaudio y que está ubicado al sur de lago Guillelmo en la provincia de Rio Negro.

Según trascendió, el hecho ocurrió cerca de las 16 de este martes, cuando se produjo una avalancha por un desprendimiento de una placa, lo que hizo que dos personas que realizaban snowboard quedaran atrapadas entre la nieve, y que una de ellas, Carlos Agustín Crupi, muriera en el lugar.

El hombre de 39 años, vivía en la provincia de Buenos Aires, pero había viajado hacia Río Negro, ya que era cercano a los dueños del complejo. Al conocerse la noticia, el fiscal, junto con personal de la Unidad Operativa del Ministerio Público y Criminalística de la Policía de Río Negro, se presentó en el lugar del hecho para corroborar las circunstancias en las que se produjo la muerte.

Entre otras medidas, se procedió a la identificación de la víctima y se tomaron diversas declaraciones testimoniales. Además, durante la jornada de hoy se continuó con el relevamiento de indicios y la realización de diversas pericias.

El complejo es administrado por el tenista Gastón Gaudio.

El lugar del incidente se encuentra a una hora de Bariloche, entre los ríos Villegas y Foyel, y en este predio privado también se practica esquí de travesía y catskiing, aunque tomó mayor repercusión mediática tras la llegada del ex tenista Gastón Gaudio, quien administra hoy el complejo.

Tras la trágica avalancha, la ministra de turismo de Río Negro Martha Vélez, explicó al medio El Cordillerano Radio que el lugar “tiene una habilitación que se renueva año a año, pero este año no se hizo porque la actividad turística no está permitida”, y que en este momento no se encuentra habilitado para operar.

Además, detalló que se trata de un proyecto empresarial que fue habilitado en el año 2013 para actividades de turismo de aventura, tanto en invierno como en verano.

Del mismo modo, Vélez remarcó que en Río Negro solo están habilitados para operar dos centros de esquí tradicionales como el cerro Catedral, en Bariloche, y Perito Moreno en El Bolsón. En ambos hay protocolos autorizados, cuentan con servicio médico, ambulancias disponibles en caso de necesitarlo y equipos de rescate.

Otra muerte en la montaña

El pasado 27 de julio una avalancha en el sector norte del centro de esquí del Cerro Catedral, en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche, aplastó a dos integrantes de la patrulla que estaban trabajando en el lugar, uno de los cuales, el jefe del equipo, falleció poco después de haber sido rescatado y trasladado al hospital.

El hecho se produjo debido a la acumulación de la nieve precipitada en Catedral, lo que provocó una avalancha en un sector del centro de esquí, en momentos en que personal del equipo de patrulleros se trasladaba por ese sector realizando tareas de preparación previas a la apertura al público.

El fallecido fue identificado como Mario Ruiz, quien trabajaba en Catedral desde hacía más de 30 años y en los últimos nueve se había desempeñado como Jefe de Patrulla.