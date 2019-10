Naselli rompió el silencio y le apuntó a Vicky: “Es una enferma del narcisismo psicótico"

Luego de acusaciones y denuncias en su contra, rompió el silencio el marido de Vicky Xipolitakis, el banquero Javier Naselli, acusó a su ex esposa de tener “preso” al hijo de ambos y de estar rodeada de “delincuentes vividores”. La vedette inició los trámites de divorcio y Naselli, quien abandonó el país hace tres meses, declaró no tener bienes para repartir con Xipolitakis.

“Victoria duplica la apuesta de las fábulas día a día inventando historias insólitas junto a sus secuaces delincuentes vividores que la rodean, algunos cómplices interesados y otros quizás ensañados que le creen las historias que inventó. Todo para generar atención mediática desesperados por plata, propio de una enfermedad mental”, manifestó Naselli en declaraciones que le dio al programa Pamela a la Tarde.

Es que Naselli se encuentra en Nueva York desde hace varios meses,luego de ser denunciado por Xipolitakis por violencia de género. "Él había ido al baño, fue a hacer una necesidad y lo tenía en la mano. '¿Ves que sos una tarada?, vos sos ésto, me tapaste el baño otra vez' me dijo. Vino a la cama y me despertó con eso en la mano, literal. Después me lo tiró y se fue. Ahí me quedé llorando", denunció Vicky recientemente.

Naselli fue aún más lejos y sostuvo que el principal afectado de toda esta situación es el hijo de ambos, Salvador, de 10 meses. “El pobrecito es mi hijo, que sigue aún preso y rehén sin haber visto la luz en nueve meses”, agregó Naselli que definió a su ex pareja como una “enferma del narcisismo psicótico y alucinación mental grave”.