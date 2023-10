"Náuseas y cefalea intensa": evacuaron la Facultad de Odontología en Recoleta por un escape de gas

Al menos 18 personas tuvieron que ser atendidas por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) en la Facultad de Odontología de la la Universidad de Buenos Aires (UBA) debido a un escape de gas. Como consecuencia, el edificio tuvo que ser evacuado. “Dispusimos un operativo de varias ambulancias y unidades de oxigenación", advirtió Alberto Crescenti, titular del sistema de atención médica.

Personal de la Comisaría Vecinal 1 D de la Policía de la Ciudad y Bomberos de la Ciudad acudieron durante la mañana de este martes a la Facultad de Odontología, en Recoleta, frente a una denuncia por un escape de gas que se originó en el sexto piso del establecimiento. "Rápidamente se notificó a la Policía, personal del SAME y de mantenimiento", detallaron. Según confirmaron fuentes policiales, un total de 18 estudiantes eran asistidos por el SAME.

De esta manera, el edificio, de planta baja, ochos pisos y dos subsuelos, fue evacuado. Mientras tanto, personal matriculado hizo el corte de suministro de gas en forma preventiva y se encuentra trabajando en la obturación del caño. "Hemos llegado con 20 equipos al lugar. Estamos atendiendo un total de 18 alumnos. Los estamos oxigenando y por ahora no vamos a trasladar a nadie”, agregó Crescenti.

Pablo Rodríguez, decano de la facultad de Odontología, detalló que la fuga se originó por una falla mecánica y que la misma fue detectada por los docentes, que alertaron a las autoridades para que se ordene la evacuación. “En principio hubo una falla mecánica de una llave maestra de gas en el sexto piso. Esto ha sido remodelado hace 11 años por la universidad, toda la manzana, Medicina y Farmacia son prácticamente nuevas", resaltó.

Y continuó: "Hubo una falla mecánica y empezó a perder gas. Cuando se dieron cuenta los docentes y las autoridades evacuaron edificio”. “Evacuamos la facultad en orden. Los atendidos tienen mareos y cefalea. Hicimos una evacuación rápida en ambas esquinas”, remarcó el titular del SAME.

Por su parte, Roberto Cohen, quien supo ser Director Médico del SAME, informó que tuvieron que ser asistidas 18 personas (16 mujeres y dos hombres) y que en total fueron trasladadas seis al hospital Ramos Mejía. "Se encontraban con dificultad respiratoria que no recuperan, pero no son de riesgo: Están fuera de peligro y quedarán un par de horas en observación en el hospital", advirtió el profesional.

Oficiales de la Policía de la Ciudad cortaron las arterias adyacentes para facilitar las tareas y personal de Bomberos hizo una revisión por los planos superiores. De acuerdo con las autoridades, fueron evacuadas entre 3 mil y 5 mil personas de la Facultad de Odontología en un lapso de 10 minutos. "Hicimos una evacuación rápida de 5 mil personas con la Policía de la Ciudad", relató Crescenti y agregó: "De los 18 pacientes, 8 sufrían náuseas y cefalea intensa".