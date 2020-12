Nervios, miedo y emoción: qué sintió una de las primeras trabajadoras de salud al aplicarse la Sputnik V

Alejandra Littieri supo la noticia recién ayer. Aunque se había enterado en los últimos días que iba a tener que vacunarse contra el coronavirus, por ser trabajadora en un centro de salud, no tenía idea de que hoy iba a convertirse en una de las primeras mujeres de la Argentina en aplicarse la Sputnik V.

El anuncio lo recibió este lunes a la noche, y desde entonces, los nervios empezaron a aumentar. Más allá de que sentía un poco de miedo por tratarse de algo desconocido, lo que más la afectaba era saber que este martes iba a vacunarse a la par del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

"Estoy contenta, pero al principio tenía nervios, porque estaban todos sacándome fotos. Hasta me temblaban las piernas", se sinceró la mujer de 44 años, en diálogo con BigBang.

Littieri trabaja desde hace algunos meses en el Hospital General San Martín de La Plata y como realiza sus tareas en el sector de limpieza de terapia intermedia (donde suele haber muchos pacientes infectados de Covid-19), fue seleccionada para esta mañana para pasar al frente y darse la primera dosis de la vacuna rusa.

"Al principio estaba muy nerviosa, pero después se me pasó. Me daba miedo, el temor estaba porque esta es la primera vacuna, así que estaba un poco asustada, pero después ya no. Hay que vacunarse, es como cualquier otra vacuna", explicó Alejandra.

Junto a los primeros trabajadores se vacunó Axel Kicillof.

Aunque ella lleva a cabo sus labores en el turno noche, de 18 a 24, en esta oportunidad fue convocada bien temprano en el hospital, para ser una de las primeras en vacunarse. Junto a ella, se encontraban además un médico terapista y una enferma del centro médico, quienes también se aplicaron la primera dosis.

Según contó Littieri, a su lado estuvo además el gobernador Axel Kicillof, quien fue el primer político en aplicarse la Sputnik V junto al viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

"Sabía que hoy se vacunaba Kicillof y no pensé que iba a ser junto a él. Estuvimos hablando con Axel y estaba contento. Primero pasó la enfermera a vacunarse, después fui yo, luego el terapista y después Axel", contó Alejandra, quien además posó para una foto junto al gobernador emocionada.

Según le explicaron, durante los próximos días puede hacer vida normal, aunque como ocurre con cualquier otra vacuna, la zona del brazo donde se la colocaron puede ponerse roja o hasta incluso puede subirle algo de fiebre, dos síntomas que no son para alertarse. Por el momento, de todos modos, no siente ningún tipo de molestia.

Las primeras vacunas se dieron en el hospital San Martín.

"Dentro de 21 días tengo que darme la segunda dosis, y tengo entendido que va a ser en el hospital. Todos tenemos que volver, sí me dijeron que pueden pasar unos pocos días después de la fecha que me toca, pero que no se puede aplicar antes", aclaró Littieri.

La trabajadora del hospital San Martín también contó a este sitio que en la conferencia de prensa brindaba por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, le explicaron que a pesar de estar vacunados, todos los profesionales deben seguir con los cuidados extremos y no relajarse para nada, debido a que la pandemia sigue.

"La vacuna es para generar anticuerpos, y nos dijeron que no porque estemos vacunados, dejemos de usar el barbijo", indicó. Como Alejandra suele manipular elementos que pueden estar infectados con coronavirus, desde la llegada de la pandemia al país, empezó a cambiar las rutinas y a usar muchos más elementos de protección.

Las vacunas llegaron al país el 24 de diciembre pasado.

"Al principio tenia miedo, pero ahora no, porque tengo toda la protección. Cuando terminás de trabajar, tenés que descartar todo y ponerte alcohol. Lo que se hace es ir sacándose por parte la vestimenta y a la par te seguís pasando alcohol", explicó.

Por lo que sabe, la vacunación ahora en el hospital va a seguir con todo el personal de terapia, laboratorio, y shockroom, y luego se aplicarán la dosis los médicos que tengan en general menos contacto con pacientes infectados.

"Yo entré en abril de este año al hospital, y la verdad estoy muy agradecida con la gente que me rodea. Esto también habla muy bien de mí. Estoy sin palabras", dijo por último.