Dujovne fue denunciado por fugar y blanquear dólares con cuentas offshore en Estados Unidos

El ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, fue denunciado tras ser vinculado a maniobras de lavado de dinero tras la aparición de algunos chats de WhatsApp donde se lo ve pidiendo realizar una operación de fuga de divisas. Las conversaciones en cuestión que mantiene el ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri con un "cuevero" pertenecen al año 2015 y en ellas, Dujovne solicita fugar y blanquear 15 mil dólares.

En medio de este panorama, el ex ministro fue denunciado en la Justicia federal por delitos contra el orden económico y financiero por supuestas maniobras de triangulación y fuga de dinero con cuentas offshore en Delaware, en Estados Unidos, de las que sería titular. La presentación contra el ex funcionario fue hecha en los tribunales de Comodoro Py y recayó, sorteo mediante, en manos del juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.

Cabe recordar que Dujovne fue el encargado de negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el préstamo de 57 mil millones de dólares contraído bajo el mandato del ex presidente Mauricio Macri y fue denunciado, junto al ex jefe de Estado y el director del Banco Central, Guido Sandleris ,por presuntas irregularidades al contraer dicho acuerdo en octubre del 2018.

De acuerdo con aquella denuncia, los ex funcionarios firmaron el acuerdo inconstitucionalmente porque "debió necesariamente ser tratados por nuestro Honorable Congreso de la Nación, en tanto así lo disponen los incisos 4, 7 y 22 del Art. 75 de la Ley Fundamental, circunstancia a la cual se negó el Poder Ejecutivo, invocando una norma caduca como lo es el último párrafo del Art. 60 de la Ley de Administración Financiera para ello".

Además, acusaron que la deuda contraída "carecía de sentido" porque el dinero ingresado del fondo fue utilizado para pagar deudas y a la vez fugado cuando, según la versión de los denunciantes, el Estado tenía dólares suficientes para asumir sus compromisos. "Desde el 22 de junio del 2018 al 16 de julio del 2019, ingresaron a la Argentina en ese período U$S 44.490 millones", rezaba aquella denuncia.

Y agrega: "Solo se utilizaron para pagos de deuda por U$S 28.594 millones. En el mismo período, salieron del país U$S 36.380 millones. Es obvio que si el FMI prestó U$S 44.490 millones y en la Argentina se fugaron en el mismo período más de U$S 36.000 millones y se pagaron solo U$S 28.000 millones, el país tenía dólares propios para afrontar sus pagos y por lo tanto, el endeudamiento con el FMI carecía de sentido".

Lo cierto es que en las últimas horas, Dujovne fue denunciado por maniobras de fuga de dinero a raíz de una investigación que realizó el periodista Tomás Méndez, quien presentó una investigación que “da cuenta de operatorias de triangulación y fuga de dinero, realizada por el denunciado, con la participación de otras personas y de Bancos de origen extranjero, radicados en nuestro país".

De acuerdo con la investigación, estas maniobras se realizaron "desde alguna o algunas cuentas de las denominadas offshore en el Estado de Delaware, en Estados Unidos de Norte América, de las que el mencionado Dujovne era titular”. La denuncia fue hecha por el abogado Daniel Trava, quien sostuvo que el delito se prolongó, incluso, en el período en que Dujovne fue Ministro de Economía de nuestro país.

En ese sentido, el letrado advirtió: “Las conductas delictivas desplegadas por el denunciado, repugnan a la sociedad toda, ya que estas conductas no serían ajenas, al devenir de las cosas, que, entre otras, llevaron a este individuo, a negociar un empréstito ilegal, con el Fondo Monetario Internacional, generando una deuda, que, entre otros, pagaré yo, mis hijas, mis nietos y vaya a saberse cuantas generaciones más”.

Y sumó: “Y digo empréstito ilegal, porque se realizó con la complicidad del entonces presidente de la Nación, otros Ministros y miembros oficialistas del Parlamento Nacional; haciendo caso omiso a la manda de nuestra Constitución Nacional, que entre sus disposiciones del artículo 75; que establece las atribuciones del Congreso (las cuales resultan indelegables); en el inciso 7, se dispone que corresponde al Congreso arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación y en su inciso 4 dice que también es su facultad contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación. Es decir que solo el Congreso puede autorizar la toma de deuda por parte del gobierno de la Nación”.

En las últimas horas trascendió una serie de chats que Dujovne intercambió con un "cuevero" identificado como Gastón Gaivironsky, solicitándole fugar y blanquear 15 mil dólares. Los 15 mil dólares pasaron por el Banco Itaú de Uruguay y el UBS AG de Ginebra, en Suiza. De acuerdo con las imágenes, Dujovne sacó el primer tramo de 10 mil dólares a nombre de un destinatario llamado Boris Furman, titular de una cuenta en el Banco Itaú de Uruguay, usando como intermediario el Wells Fargo Bank de Nueva York. Los otros 5 mil dólares restantes tendrían como destino una cuenta en el banco UBS AG de Ginebra, Suiza, usando como intermediario el mismo banco, pero en su sede de Stamford, Connecticut.

En este caso el destinatario sería Diego Placente, ex jugador de Argentinos Juniors y River, entre otros. Según la investigación, el ex futbolista era o es socio de Gaivironsky. De hecho, el "cuevero" le cuenta a Dujovne que tienen un hotel juntos en Pilar.