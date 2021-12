"No es exigencia, es maltrato": fuerte repudio de los trabajadores de América ante el descargo de Laje

Cuatro días después de que Antonio Laje utilizara el aire de su programa para hacer un descargo tras las denuncias por maltrato laboral y acoso sexual en América, los trabajadores del canal respaldaron a las periodistas que alzaron su voz y cuestionaron la justificación del conductor, quien sostuvo que no se trató de maltratos, sino de "exigencia laboral". Además, denunciaron una dinámica de maltrato sistemático puertas adentro de la emisora: "Hay manoseos, cambios de horarios, congelamiento de gente, colegas con trayectoria que están frizadas por gordas o viejas".

Cabe recordar que la primera en realizar una denuncia contra el conductor de Buenos días, América fue la nutricionista Fiorella Viteli tras la intempestiva salida de María Belén Ludueña del programa. Luego se sumaron los testimonios de Maite Pistiner, Eugenia Morea y Sandra Igelka. Luego de varios días de silencio y con el respaldo del fuerte cerraje mediático que se activó (muchas de las denunciantes fueron 'bajadas' de las entrevistas a las que habían sido convocadas para hablar del tema), el conductor hizo su descargo al aire.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Yo no creo en los maltratos, la verdad que no. Yo creo en exigencias. En mi carrera, en donde fui avanzando, y tuve la suerte de poder formar equipos, y ver que hoy hay periodistas brillantes que han salido de acá, que han salido de mi lado, de mi escuela, de mi programa y que se destacan en muchos otros medios", sostuvo Laje, en uno de los pasajes de su descargo, y luego reforzó: "Son cuatro horas y media de aire, y acá se vive tensión, acá estamos minutos a minuto y obviamente tampoco es para todos este trabajo y que no sea para todos no quiere decir que uno sea bueno o malo, quiere decir que tal vez sea otro el trabajo que hay que hacer y que esto no se soporta fácilmente".

Sin embargo, ninguna de las denuncias que pesan sobre sus espaldas aluden a la exigencia profesional, sino a distintas expresiones de maltrato, violencia, hostigamiento e incluso acoso sexual en el ámbito laboral. "Desde julio de 2021 rige en el país la ley que consagra 'el derecho de toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género'. Determina, además, que tales comportamientos 'pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos'. Ese mismo mes se sancionó la Ley de Equidad en Medios para garantizar el cumplimiento del marco legal vigente para eliminar la violencia laboral del ámbito de la producción de comunicación. El Poder Ejecutivo adeuda su reglamentación", precisó el colectivo Periodistas Argentinas en el comunicado que publicó tras el descargo de Laje.

Hasta el momento, no hubo ningún pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de la emisora. Sólo hubo una reunión el fin de semana en la que le sugirieron que pidiera disculpas al aire para "calmar las aguas". Cabe recordar que cada una de las denunciantes advirtió que al momento de intentar elevar una denuncia interna por maltrato contra Laje recibieron trabas y negativas por parte de la estructura del canal. "Antonio es así", eran las respuestas que recibieron tanto por parte de Recursos Humanos, como de las líneas intermedias de la gerencia.

Pese al trabas impuestas por el canal, los trabajadores de América (muchos de ellos ex compañeros de las periodistas que denunciaron al conductor) visibilizaron la situación con una activación en la redacción del canal, que fue empapelada con carteles que llevan la consigna: "No es exigencia, es maltrato". La decisión se tomó en una asamblea convocada por los trabajadores: "Los carteles y la foto surgieron después de una gran charla donde todo era llanto y dolor. Hay una sensación general de reparación histórica y una necesidad de decir 'Nunca Más'".

"El maltrato en el canal es sistémico, Laje no es un caso aislado", advirtieron a BigBang trabajadores de América. "Hay un respaldo por parte de las autoridades a Laje para evitar el efecto dominó. Él no es el único que ejerce este tipo de violencias laborales. Es un modus operandi de la emisora, que atraviesa muchos niveles y jerarquías. Tampoco es algo que suceda sólo con las mujeres, el maltrato es generalizado y se está intentando disfrazar la violencia con exigencia", reforzaron.

Alexis Puig, ex compañero de Laje y periodista de América 24 fue categórico a la hora de repudiar al conductor tras su descargo: "¡No te cree nadie, psicópata!". "Él la pasó muy mal", reconocieron algunos de sus compañeros a este portal, al tiempo que advirtieron: "El problema es que el maltrato arranca desde arriba y después las capas intermedias repiten esas violencias. Es una cadena que hay que cortar".