No funcionan los trenes, aumento de naftas y cepo endurecido: las 7 noticias para empezar el día

Por una protesta gremial no funcionan los trenes hasta las 9 de la mañana

La Fraternidad, el gremio que nuclea a los maquinistas ferroviarios, anunció anoche una protesta desde las 4 de la madrugada que incluye asambleas en todas las líneas de tren y que se extenderá hasta las 9 de la mañana, en reclamo por la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias. Según informaron, durante la mañana se normalizará el servicio.

Por el paro de cinco horas hubo grandes demoras y dificultades para viajar. La medida de fuerza afecta a todos los servicios del área metropolitana: Mitre, San Martín, Sarmiento, Roca, Belgrano Sur y el Tren de la Costa, así como los ferrocarriles regionales y de larga distancia.

Aunque están congeladas, las naftas subieron desde la medianoche un 5 %

El gobierno autorizó la suba de un 5 por ciento de los combustibles, dos semanas antes de que venza el congelamiento de precios por tres meses anunciado por el presidente Mauricio Macri en agosto pasado, y en medio del reclamo de las petroleras que reclaman una recomposición del 20 por ciento.

Se trata del segundo aumento que otorga el gobierno durante el congelamiento con el objetivo de evitar un atraso mayor en los precios y el desabastecimiento. La suba anterior había sido autorizada en septiembre y fue del 4 por ciento.

El Gobierno endurece el cepo: se podrá retirar hasta U$S 50 con tarjetas de crédito en el exterior

El Banco Central profundizó el cepo cambiario y puso como tope los U$S 50 para adquirir divisas en el exterior mediante adelantos en efectivo con tarjeta de crédito, lo que busca evitar que se eludan las restricciones locales. Así, se suma una nueva restricción para hacerse de dólares luego de que esta semana se bajara el tope de compra mensual de U$S 10.000 a apenas U$S 200.

Con esta medida, el Banco Central busca frenar la salida de reservas que sufrió en los últimos meses: sólo desde las elecciones del 11 de agosto cayeron más de U$S 22.000 millones, mientras que desde abril la caída fue del 40 %.

Alberto Fernández viaja a México y Cristina Kirchner parte a visitar a su hija a Cuba

El presidente electo Alberto Fernández viajará hoy a México, a donde se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como también con empresarios de diversos rubros, entre ellos el magnate Carlos Slim, dueño de Claro, entre otras empresas. Irá acompañado por Santiago Cafiero y el diputado Felipe Solá, quien suena con fuerza para ocupar la Cancillería.

Por su parte, Cristina Kirchner viajará hoy a Cuba para visitar a su hija Florencia, quien realiza un tratamiento médico en La Habana desde febrero pasado. Se trata del séptimo viaje de la vicepresidenta electa, quien esta semana conversó con Gabriela Michetti para comenzar a acordar la transición del Senado. Para salir del país, la ex presidenta pidió autorización a la Justicia, y tiene previsto regresar el 11 de noviembre.

Desempleo: en el último año se perdieron 125 mil puestos de trabajo en blanco

Los datos surgen de la Encuesta de Indicadores Laborales que elabora la Secretaría de Trabajo, y reveló que en agosto hubo 125 mil puestos menos que en el mismo mes de 2018, mientras que en septiembre se desplomó un 2,6 por ciento el empleo registrado del sector privado. La mayor caída se registró en la industria manufacturera y el comercio.

La situaciones más alarmantes se produjeron en el Gran Paraná, con una caída del 3,1 %; Córdoba, con un desplome del 3,3 % y el Gran Buenos Aires, donde cayó un 2,9 %.

¿Y ahora me lo venís a decir? Sturzenegger aseguró que la presidencia de Macri fue un “fracaso económico”

El ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger cuestionó con dureza el gobierno de Mauricio Macri del que formó parte hasta 2018. En una nota de opinión publicada en la revista Americas Quarterly, el economista aseguró que “los resultados económicos fueron indudablemente malos y explican por qué Macri perdió su intento de reelección”.

Sostuvo que hubo una “caída en el ingreso per cápita de cerca del 10 % y una inflación acumulada superior al 300 %”, y que con esos datos “sería fácil declarar su presidencia como un fracaso, lo que, en términos de resultados, fue”.

Boca perdió 2 a 1 ante Lanús y dejó de ser puntero de la Superliga

El equipo Xeneiza cayó 2 a 1 ante Lanús y dejó de ser el líder de la Superliga del fútbol argentino. Con goles de José Sand de cabeza a los 9 minutos y Carlos Auzqui a los 3 del segundo tiempo, el Granate se impuso ante Boca, que terminó el encuentro con un hombre menos por la expulsión de Carlos Izquierdoz, a los 34 del segundo tiempo, por doble amonestación. El gol del equipo visitante lo marcó Mauro Zárate, de tiro libre en el primer tiempo.