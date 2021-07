"No habrá distanciamiento”: los docentes en alarma por el nuevo modelo de Larreta

Tras el anuncio del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la vuelta a la presencialidad total en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, comenzó el debate entre los docentes. Aunque los casos de coronavirus han disminuido, desde los gremios aseguran que los edificios no están en condiciones de mantener las mínimas reglas sanitarias.

“Con la vuelta total a las clases presenciales no habrá distanciamiento. Las escuelas no están en condiciones para recibir a todos los alumnos”, advirtieron los docentes porteños. En ese sentido, la secretaria general de UTE-Ctera, Angélica Graciano, aseguró sobre la situación: "Lo más grave de la medida anunciada es que afirman que no habrá distanciamiento y que las escuelas, las aulas y los baños no están en condiciones para la vuelta a la presencialidad total".

Y completó: "Larreta y Soledad Acuña, la ministra de Educación porteña, anuncian que será para que todos los chicos y chicas asistan a las aulas y que será todos los días, pero no sabemos cómo estará la situación epidemiológica en 15 días. Lo que sí sabemos es que las aulas no están en condiciones para albergar 35 chicos y chicas al mismo tiempo, sin ponerlos en riesgo frente al contagio de coronavirus”.

En una entrevista con el Destape, Graciano también dijo: “La infraestructura escolar ya es un problema crónico con Larreta. Baja el presupuesto un punto por año. Los índices de presentismo fueron muy bajos en el primer cuatrimestre. La decisión del Gobierno Porteño de poner ausente a los alumnos que no asistan a clases es un error absoluto. La educación no se trabaja mediante amenazas”.

Por su parte, Paula Galigniana, secretaria de Comunicación de UTE-CTERA, se hizo eco de las opiniones de Graciano y cuestionó a Rodríguez Larreta: “El jefe de Gobierno hace anuncios mediáticos sorpresivos pero que en los papeles, la realidad es otra. El Gobierno porteño abre escuelas, pero a la vez baja 70 por ciento el presupuesto en infraestructura para poder arreglarlas”.

El lunes, Rodríguez Larreta había anunciado la reanudación de las clases presenciales para todos los alumnos en las escuelas porteñas tras el receso invernal. Desde principios de agosto, la vuelta a la presencialidad será gradual y la asistencia obligatoria, para los alumnos de colegios secundarios, que serán los primeros en regresar a las aulas.

Ya no existirán burbujas sino que regresarán los grados y los cursos completos. La vuelta en etapas será a partir del 4 de agosto y hasta el 23. En tanto, los días 2 y 3 será dedicados a las mesa de exámenes en las escuelas. Con ese panorama, en UTE-Ctera evaluarán las condiciones epidemiológicas para analizar qué decisión tomar.

Por su parte, la ministra de Educación Porteña dijo: "La vuelta a la presencialidad es una de las noticias que más alegría nos dio transmitir. Es algo que venimos trabajando hace tiempo. Obviamente vamos a seguir con las medidas de cuidado. Las burbujas con el curso completo, ventilación e higiene, pero recuperamos horas de clase. El foco es sumar más horas de clases para los chicos”.

En tanto, Nicolás Trotta, el ministro de Educación de la Nación, aseguró que sólo la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza regresarán a la presencialidad sin burbujas, ni el distanciamiento recomendado por los científicos. Y explicó: “Es muy importante aumentar la presencialidad en las aulas, pero eso debe darse bajo las recomendaciones de los especialistas y los protocolos y condiciones establecidas para no poner en riesgo ni a los estudiantes ni a la comunidad educativa”.