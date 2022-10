No hay más vueltas: Camioneros acordó un aumento salarial del 107% y un bono de $100 mil

Discursos, reuniones, amenazas, paro nacional y acuerdos. El Sindicato de camioneros tenía previsto realizar un paro nacional el lunes, ya que no lograban ponerse de acuerdo con los empresarios. Tras la dura advertencia que realizó ayer Hugo Moyano, hoy se reunieron con los empresarios y comunicaron una resolución entre ambas partes.

Camioneros consiguió un aumento salarial del 107% y un bono de $100 mil. En la reunión participaron la Ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos y el jefe del gremio Hugo Moyano. El acuerdo contempla que los aumentos se van a realizar en los meses que quedan del año. Un 27% en noviembre, un 27% en febrero de 2023, un 27% en mayo 2023 y 26% en agosto de 2023, lo que totaliza la cifra dicha anteriormente.

En cuanto al pago de la asignación extraordinaria, se realizara en cuatro cuotas entre marzo y junio del próximo año. Por su parte, tanto Hugo como su hijo referente del gremio Pablo Moyano confirmaron que en la reunión no consiguieron un 10% de aumento para los chóferes de los micros de larga distancia, sino que también obtuvieron una quita del pago del Impuesto a las Ganancias en los viáticos, que fue incluido en el Presupuesto 2023 que aprobó la Cámara de Diputados.

Si bien éste acuerdo tardó en definirse y hubo descontentos en el comienzo de las tratativas, Pablo confirmó que la decisión de la reunión superó sus expectativas, ya que a pesar de que desde el gremio pedían un aumento del 131%, los empresarios decían que solo estaban dispuestos a acceder a un 84%. Para el hijo del Presidente de Independiente, fue clave la presencia de Olmos, quien logró calmar las aguas y ser justa con ambas partes.

Sobre la inflación, un hecho económico que arrasa con el país cada vez más, Pablo reveló que le pidió al Gobierno "más fuerza con los empresarios que aumentan los precios todos los días". Filoso e irónico, como de costumbre, Hugo reveló que "la ministra Olmos, quien días pasados había advertido sobre el alto porcentaje solicitado por Camioneros, ahora "agradeció y destacó la responsabilidad que tuvimos nosotros y los empresarios".

La reunión y decisión que tuvo lugar hoy, no fue coincidencia. Ayer Hugo Moyano realizó uno de sus actos en los cuales aprovecha para mostrar su autoridad y libertad en el país,y amenazó a todos los dirigentes que no cumplan con sus requisitos, de hacer un paro el próximo lunes. Obviamente, él sabe que si hace eso se ve afectado de manera abismal el país. "Hemos venido acá porque el sector empresario se niega a reconocer lo que el trabajador merece, en particular el trabajador camionero", comentaba ayer el jefe en la puerta del Ministerio de Trabajo.

"No quieren reconocer el esfuerzo y sacrificio que hemos hecho en toda la pandemia, no quieren reconocer los cientos de trabajadores que hemos perdido, que nunca dejaron de trabajar". Y agregó: "Si no dan el aumento que el trabajador se merece, el lunes arrancamos el paro nacional. Vamos a demostrarle a estos señores que con los trabajadores no se juega", concluyó Hugo ayer por la tarde.