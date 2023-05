"¡No la voy a ir a llorar al cementerio!": la indignante medida que tomó OSCHOCA frente a los reclamos de la mamá de una nena con parálisis

Angustia, dolor, bronca y desesperación. Esto es lo que siente por estas horas Paola Benítez, la mamá de Morena Juliana García, luego de OSCHOCA, la Obra Social perteneciente al Sindicato de Camioneros, le quitara la única enfermera que cuidaba día por medio de la adolescente de 16 años, como una suerte de represalia a su intención de lograr que la obra social cumpla con la entrega de medicamentos, atención médica, alimento y pañales.

More, desde su nacimiento y a causa de una mala praxis, padece una parálisis cerebral que le impide mantener una vida como la de la gran mayoría de las personas. Por esta razón, necesita ciertos cuidados y atenciones que la obra social de los camioneros le niega. "Estamos cada vez peor. A la única enfermera que teníamos, que era la que me estaba ayudando, le mandaron un mensaje diciendo que le cortan las extras, que queda al descubierto el domicilio, y que More se quede a mi cuidado. Le mandé recién un mensaje que por favor, porque hoy no tuve enfermera y yo estoy súper engripada, con picos de depresión, me tuvieron que llevar de urgencia a la clínica", le cuenta, muy angustiada, a este sitio.

Días atrás, cansada de los malos tratos, la burocracia, la ineficiencia y la desidia de parte de la obra social, Paola había decidido hacer público su pedido de ayuda. En diálogo con BigBang, había contado que More -que sufre de una "escoliosis bastante grave", padece dificultades para respirar por sus propios medios y que casi pierde la vida en octubre del año pasado por una neumonía que le afectó a su pulmón- tiene internación domiciliaria 24 horas. Su hija se levanta temprano, a las 8 de la mañana ya está despierta y esperando a la enfermera, la cual suele aparecer día por medio (aunque a veces ni eso) para cumplir su jornada de las 8 a las 20 horas.

Pero su situación se complicó en las últimas horas, ya que desde OSCHOCA decidieron cortarle todo suministro a la adolescente de 16 años, provocando la desesperación de su mamá. "Les pedí por favor que me manden una enfermera porque en el estado que estoy yo, no puedo hacerme cargo de morena. Y nada, ni me respondieron. Pero me están haciendo la vida imposible. No sabes, no da para más. Una chica que me ayudó me hizo el reclamo en la superintendencia, yo hice el reclamo en la defensoría. Es una desesperación tremenda. More convulsionó, no tenía enfermera, la tuve que sacar de la crisis yo. Anoche no tuve enfermera, hoy tampoco. Ya mi cuerpo y mi cabeza no dan más, porque sinceramente no dan más".

Envuelta en un mar de angustia y bronca por la situación que le toca vivir tanto a ella como a su hija, agregó: "No sé a dónde quiere llegar esta gente. No, la verdad que no sé. Ya no sabemos qué hacer con mi familia. Encima yo no tengo a nadie que me ayude. El otro día me mandaron una enfermera nueva sin adaptación, como si More fuera, no sé, es fea la palabra que voy a decir, pero como si fuera un perrito. No la conocía, no nada, la enfermera no sabía cómo manejarse. Yo estaba engripada y bueno, tuvo que venir mi hermana a quedarse toda la noche con ella. Pero así, seguimos así. La verdad que no sabemos ya qué hacer, sinceramente no sabemos qué hacer porque nadie me escucha".

A partir de la difusión de la historia de More, Paola comenzó a recibir mensajes de un montón de papás que están pasando la misma situación con la Obra Social perteneciente al Sindicato de Camioneros. "No soy yo sola, son un montón de papás, pero todos tienen miedo, ¿entendés? Pero yo no, yo no...¿sabés por qué? Porque yo no voy a ir a llorar al cementerio a mi hija. Es así de triste la situación, ¿entendés? Yo quiero una solución, yo no... Lo único que pido es que si ellos no pueden cumplirme, que me den otra prestadora. Yo lo único que quiero son las enfermeras para que More esté bien cuidada, nada más. No pido otra cosa", señaló.

Con 16 años, More se levanta, desayuna y "come por boca", aunque sus complicaciones diarias se deben, en su gran mayoría, a sus dificultades para respirar por sus propios medios. Según denuncia, la obra social OSCHOCA se niega a cumplir con el cuidado de Morena. "No tiene fonoaudiólogo, no tiene TO (Terapia Ocupacional), no tiene ninguna de las actividades que ella por prescripción médica las tienes que tener, porque yo tengo las prescripciones médicas", había detallado.

En la carta documento que le envió a OSCHOCA para que cumpla con lo recetado por los médicos, la familia de More remarcó que la adolescente sufre ECNE (un trastorno neurológico que puede resultar de múltiples mecanismos activados durante la vida intrauterina o el período neonatal); que necesita oxigenoterapia por prescripción médica (un tratamiento en el que se administra oxígeno en concentraciones elevadas con la finalidad de prevenir o tratar la deficiencia de oxígeno en la sangre, las células y los tejidos del organismo) y que sufre de epilepsia, razón por la cual necesita un control diario y prolongado.

La situación de Morena está empeorando. De acuerdo con Paola, la única enfermera que la estaba ayudando ahora no puede hacer horas extra y desde OSCHOCA afirman que no hay nadie para cubrir su lugar. "Ellos hacen lo que quieren, no te mandamos enfermera, bueno si le pasa algo arreglate como puedas. Y te contestan con una frialdad, te contestan con una mala educación tremenda, que si vos ves mis mensajes, yo siempre soy gentil y trato de ser educada porque no me interesa faltar el respeto, pero te llevan a un nivel de agresividad, de decir que es la vida de un ser humano, es la vida de una criatura, no estoy pidiendo nada que no le corresponde", afirmó Paola.

Y siguió: "Estoy pidiendo que sea cuidada y que sea medicada en tiempo y forma y que esté atendida por un profesional que es lo que le corresponde a ella. ¿Me entendés? Yo todos los meses pago mi obra social, no es que le estoy pidiendo algo que no me corresponde. No tuvimos llamado de nadie, nadie nos llamó, si me llaman, me llaman para increparme, para decirme barbaridades, entendés, me tengo que aguantar que me falten el respeto. Cuando convulsionó Morena, me llamó la doctora desesperada diciéndome ´mamá, usted sabe que yo estoy´. ¡Si, por teléfono doctora!, pero Morena hace un año no tiene pediatra, no sé si está o no baja de medicación por qué convulsiona....".

De no solucionarse el tema con la obra social, Paola advirtió que irá hasta el Congreso de la Nación si es necesario. "Estamos hablando con unos papás para ir a hacer una sentada al Congreso para que bajen los medios. No sé, ir a encadenarme a algún lado para que bajen los medios y contar mi situación. Entendés que acá no hay nada de mentira, acá es todo real y es la vida de unos seres humanos que son ángeles, que no tienen la culpa de todo lo que ellos hacen, de la maldad, porque esto ya... no sé cómo llamarlo, pero esto ya es maldad, es una cizaña contra nosotros. Ni un perro se merece lo que le están haciendo a las criaturas con capacidades diferentes", sentenció.