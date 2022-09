“No lo vamos a conseguir”: los accidentes aéreos más impactantes y sus escalofriantes cajas negras

El avión se considerado el medio de transporte más seguro. O al menos, siempre está ese primo, tío o amigo que te recuerda que son más frecuentes los accidentes de tránsito que uno aéreo. Pero como es natural, la cifra de accidentes nunca es cero y a lo largo de la historia se han producido auténticas catástrofes aéreas. Los accidentes aéreos han sido a lo largo de la historia, protagonistas de los episodios más impactantes y dramáticos.

Si bien, por lo general, los que más atentos están son los pasajeros, hay que tener cuidado, ya que nunca se sabe cuando un avión puede chocar tu auto, taol y como le ocurrió al vuelo 3142 de Líneas Aéreas Privadas Argentinas (LAPA) el 31 de agosto de 1999. pero vayamos por orden.

Tragedia Delta Airlines-1998

El 31 de agosto del 1988, el vuelo 1141 de Delta Air Lines protagonizó un accidente mientras intentaba despegar del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth que tenía como destino final el Aeropuerto de Salt Lake City, Estados Unidos. Debido a una falla en los flaps, que no estaban desplegados correctamente, la aeronave no pudo terminar de elevarse y se estrelló durante el intento de despegue, matando a 14 de los 108 pasajeros a bordo.

Se constató que el avión estuvo en marcha solo 22 segundos, para luego terminar impactando en un terreno vacío. La caja negra de este vuelo, reveló que los pilotos ya eran conscientes de que no iban a poder salvar la situación. “Tenemos una falla del motor, no lo vamos a conseguir”, fue la última frase que el Capitán le dice a su copiloto, haciendo referencia al impacto que sucedió segundos después.

Según una investigación de la NTSB en la cabina del piloto surgieron conversaciones sobre el mensaje que podrían dejarles a sus familias en caso de no volver. Paradójicamente esto los distrajo de configurar el avión para el despegue, lo que ocasionó el accidente.

Tragedia LAPA-1999

El vuelo 3142 de las Líneas Aéreas Privadas Argentinas (LAPA) protagonizó, el 31 de agosto de 1999, uno de los accidentes aéreos más estremecedores del país que causó la muerte de 63 de los 98 pasajeros que iban a bordo, además de tres automovilistas que circulaban en la zona.

El avión tenía planeado realizar el trayecto desde el Aeroparque Jorge New Berry en Buenos Aires, hasta el Aeropuerto Ingeniero Taravella en Córdoba, pero debido a las fallas que tenía el motor N°1 del aéreo, no se pudo concretar ni si quiera el despegue. La aeronave continuó con una seguidilla de fallas y mientras intentaba realizar las maniobras correspondientes, no alcanzó a levantar vuelo.

Por eso, siguió con su trayecto por tierra atravesando así la Avenida Costanera Rafael Obligado, arrastrando un automóvil que circulaba en la zona. Minutos después, el avión impactó contra unas máquinas viales, un terraplén y una planta reguladora de gas, que generaron un incendio en el cual fallecieron la mayor parte de los pasajeros y resultaron heridas 34 personas.

“No es lo que es, pero es viejo esta todo bien”, fue la última frase que se escuchó en la caja negra por parte del piloto mientras el aéreo se incendiaba por completo a 200 km por hora. Si bien la Junta de Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil responsabilizó a Gustavo Weigel, piloto fallecido en el accidente, en el año 2005 fueron llevados a juicio varios directivos de la empresa LAPA y funcionarios de la Fuerza Aérea que eran responsables de los controles en este entonces.

Todos fueron acusados penalmente y llevados a juicio. En un principio, la sentencia de la primera instancia que se dictó el 2 de febrero del 2010 condenó a Valerio Francisco Diehl, gerente de operaciones y a Gabriel María Borsani, jede de línea de Boeing, a tres años de prisión en suspenso por ser considerados penalmente responsables del delito de estrago culposo agravado. Dichas condenas fueron anuladas en 2014 por la sala IV de la Cámara Federal de Casación, con el motivo de “entender” que había prescrito la acción penal por la demora de los jueces en elevar a juicio a los acusados. Esta decisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia más adelante.

Tragedia del Vuelo 883-2010

El vuelo 883 de Aero Caribbean partió el 4 de noviembre del 2010 desde el Aeropuerto Internacional Toussanit Louverture en Haití y se dirigió al Aeropuerto Internacional José Martí en Cuba. Si bien este aéreo pudo despegar y comenzar su vuelo con total normalidad, a unos pocos kilómetros del lugar del aterrizaje, más precisamente en la provincia de Sancti Sprítus en Cuba, el avión sufrió un inconveniente y se estrelló matando a los 61 pasajeros y a los 7 tripulantes.

Al principio de la investigación que se hizo para descubrir el motivo del fatal accidente, se confirmó que la nave estaba en buen estado técnico, que todos sus sistemas funcionaron correctamente y que toda la tripulación tenía sus licencias aptas para asumir el vuelo.

Es por eso, que en un análisis más profundo, realizado por la Comisión Estatal de Investigación y Análisis para la seguridad de la aviación civil de Francia, se investigó la caja negra y se pudo afirmar que la causa del accidente fueron las condiciones meteorológicas extremas que aparecieron de sorpresa en el transcurso del viaje. En la caja negra se escucha una comunicación impactante, en la cual se lo oye al copiloto afirmarle a su compañero: “Compadre, se acabó esto”, a lo que el capitán le responde: "Pegate a las palmas aquellas".

Tragedia del Chapecoense-2016

El vuelo 2933 de LaMia partió el 28 de noviembre del 2016 y transportaba al plantel del equipo brasilero Chapecoence desde el Aeropuerto Internacional Viru Viru en Bolivia hasta el Aeropuerto Internacional José Maria Córdova en Colombia. Pero aquel histórico vuelo nunca pudo llegar por falta de combustible dejando un saldo de 71 muertos de los 77 pasajeros a bordo.

El avión pilotado por Miguel Alejandro Quiroga Murakami cometió diversos errores que lo llevaron a convertirse en el accidente deportivo más trágico de Sudamérica. Según el informe preliminar colombiano que se hizo, el avión viajaba excedido de peso y no tenía la cantidad de combustible necesaria para realizar ese trayecto. Además, se reveló que tanto el piloto como el copiloto no le informaron al control aéreo las complicaciones que estaban atravesando hasta último momento.

La caja negra del avión reveló que en los últimos minutos del trayecto el capitán del vuelo no tenía idea de la ubicación geográfica en la que estaba, y se lo escucha hablar con la torre de control de manera exaltada: "¡Vectores señorita, vectores, necesitamos vectores!".