¡No me la contés! Se le atoró la cabeza en uno de los asientos del tren Roca y detuvo el servicio

Un hecho inusual, por no decir insólito, demoró el servicio del Ferrocarril Roca por alrededor de 20 minutos durante este miércoles. Lejos de los habituales piquetes, reclamos gremiales, fallos en el servicio o la propia inseguridad, entre varios otros motivos que suelen impedir la normal circulación de los coches del tren, esta vez el protagonista de la demora fue un joven pasajero que protagonizó la situación más absurda de la jornada.

¿Qué ocurrió? su cabeza quedó atorada en uno de los apoyabrazos de la formación en la que viajaba y generó una demora de más de 20 minutos. El hecho ocurrió el lunes por la tarde en uno de los coches del Ferrocarril Roca y hasta el día der hoy sigue generando burlas y risas en las redes sociales. Resulta que a la altura de la estación Villa Elisa, el tren detuvo su andar cuando varios pasajeros le avisaron al motorman lo que estaba ocurriendo.

Según trascendió, el joven intentó dormirse en los dos asientos y al momento de acomodarse, ubicó su cabeza en el apoyabrazos. Lo insólito de esta historia es que ya no pudo sacarla cuando su parada estaba próxima y el servicio tuvo que ser interrumpido para socorrerlo. “Volviendo de la facultad se paró el tren 20 min porque a este hermoso muñeco se le quedó atorada la cabeza en el apoyabrazos. Gracias roquita, por suerte salió”, escribió Juan Andrés, testigo del hecho.

El estudiante compartió en su cuenta de Twitter un video donde se ve la cabeza del protagonista de esta historia colgando de uno de los asientos. Claro está, las imágenes no tardaron en viralizarse despertando burlas, risas, carcajadas y críticas por igual. Un grupo de trabajadores de Trenes Argentinos subieron a la formación y lograron liberarlo quitando el apoyabrazos del asiento.

Pero antes de su intervención, se originó un gran debate entre el resto de los pasajeros. “Había un debate entre los pasajeros en el medio de estación de Villa Elisa. Un par de señoras decían que había que tirarle aceite, pero ¿de dónde lo iban a conseguir? Otros decían un chorro de agua, mientras algunas personas le hacían presión en la cabeza”, contó Juan en diálogo con Diario Sur.

Según explicó, él estaba regresando de la facultad dormido cuando notó que el tren dejó de moverse. Fue entonces que, en medio del alboroto y las risas, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. “Al flaco este nunca lo vi. Yo estaba durmiendo, volviendo de la facu. Me levanto con todo el tren aplaudiendo y veo cómo lo estaban sacando los de seguridad afuera del tren, agarrándolo de los brazos", contó.

Y agregó: "Cuando me acerco a hablarle a mis compañeros me dijeron que se le quedó la cabeza atorada y me mostraron el video. No lo podía creer”.

Varios internautas respondieron su publicación con las imágenes de lo ocurrido y muchos de ellos le manifestaron su sorpresa: “Le conté a mi terapista que me quedó trabada la cabeza en un asiento del tren y tuvieron que demorar la formación”, dijo uno, mientras que otro agregó: “Necesito entender ¿cómo este tipo llegó ahí?. Estoy anonadado. En qué contexto metió la cabeza ahí”.

Afortunadamente, el joven resultó ileso -más allá de las bromas que le habrá hecho su circulo íntimo- y el servicio se regularizó en cuestión de minutos.