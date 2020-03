No se salva nadie: Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron que se contagiaron de coronavirus

Son una de las parejas mediáticas más seguidas en las redes sociales. El futbolista, ella modelo y actriz. Suelen ser la cara visible de varias empresas pero ahora también lo serán del coronavirus.

Es que Oriana Sabatini y su novio, el delantero de la Juventus, Paulo Dybala, confirmaron que sus respectivos estudios dieron positivo. Ambos viven en Turín, Italia,

Justamente ese país europeo es el que más víctimas fatales registró por el Covid-19. El último informe que difundieron las autoridades dio cuenta de 793 muertes en 24 horas y un total de 4.825 desde el 21 de febrero. Asimismo en dicho país hay 42.681 personas infectadas al día de hoy.

“Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto @orianasabatini como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼”, compartió el delantero de la Juventus en su cuenta de Instagram.

“Quería hacer este video para que no salgan noticias falsas. Hace dos días nos hicimos el test con mi novio y una persona más para ver si teníamos coronavirus. Hoy nos dieron los resultados y dimos todos positivo”, comenzó Sabatini en un posteo que realizó también en su cuenta de Instagram que incluyó un mensaje para que logren tener consciencia en Argentina.

“Constantemente veo noticias de gente que esta aprovechando para irse de vacaciones y creo que no se dan cuenta de lo grave que sería que se contagien muchas personas en la Argentinas y varias se tengan que morir no por la letalidad del virus sino porque no den a basto los hospitales”, agregó.