No sólo juegan a la Play y miran porno: los millennials tienen mejor sexo del que se creía

En los medios se pueden leer notas tituladas como: "El sexo no es una de las prioridades de los Millennials"; "¿Una generación sin deseo sexual?"; "¿Por qué los jóvenes tienen menos sexo?"; y la lista continúa. Todos hablan y hablan sobre cómo, cuántas veces y con quién se acuesta y con quién se levanta un millennial. Pero nada de lo que se dice es correcto. Según los expertos en sexualidad de la revista Cosmopolitan, la generación nacida entre 1980 y los 2000 no estaría tan asexuada como muchos se imaginan. Incluso, al leer los resultados podemos confirmar que la pasan mejor que muchos de los que no pertenecen a ese grupo social.

"Estuvimos leyendo éstas historias durante años y siempre nos hemos sentido muy alarmistas", afirmó la jefa de redacción de Cosmo, Jessica Pels, quien a sus 32 años es una representante de la generación difamada. "Escribimos sobre los millennials todos los días. Somos millenials. Lo que estábamos leyendo estaba muy lejos de nuestra experiencia vivida y lo que sabemos sobre nuestra audiencia".

La revista inició su propia investigación y detectó que los éste grupo social se está redefiniendo y expandiendo en el área de la intimidad. Están más interesados en las conexiones emocionales, son más aventureros en el dormitorio y menos agobiados por los tabúes. Cosmopolitan entrevistó a más de mil jóvenes de Estados Unidos, tanto hombres como mujeres de 18 a 34 años, sobre sus vidas sexuales, y el 71 por ciento dijo que está personalmente satisfechos con la cantidad de sexo que tienen.

Según los resultados de la encuesta el 68 por ciento negó la existencia de la recesión sexual y se animaron a revelar intimidades. Siguiendo con el resto de los resultados, el 35 por ciento confesó que probó el sexo anal, el 20 por ciento realizó prácticas BDSM (esclavitud, disciplina, sadismo y/o masoquismo), el 44 por ciento usó algún tipo de elemento o juguete con su compañero/a sexual; el 9 por ciento tuvo sexo grupal y el 49 por ciento tuvo sexo duro.

El 91 por ciento está más preocupado por la calidad que por la cantidad. "La verdad es que los millennials definen el sexo más ampliamente que nadie que haya venido antes que nosotros, lo que no se refleja en los números. Estamos teniendo relaciones sexuales en más formas que las generaciones anteriores. Somos más exploratorios, menos limitados por el tabú y el estigma. Nos importa más la calidad frente a la cantidad", dice Pels.

A su vez, la editora aclara que la encuesta no se define qué es 'sexo' para ellos ni cómo lo contabilizan. "¿Sólo cuentan la penetración vaginal como sexo? ¿Cuentan el sexo oral? No se sabe. Queríamos hacer nuestra propia excavación. Descubrimos una historia muy diferente", afirma Pels y agregó que sería negligente no explorar cómo el movimiento #MeToo cambió los hábitos sexuales de nuestra sociedad.

"Las mujeres tienen el tipo de sexo que queremos tener y no el tipo de sexo que nos sentimos presionados a tener. Esta es una historia sobre el empoderamiento. Se trata de la satisfacción sexual", dice Pels.

A este fenómeno mencionado se suma la gran proliferación de la pornografía disponible y a mano, cuac, posible de acceder en un click. En estos tiempos, ver porno no impide hacerlo en la vida real. Todo lo contrario. Lo que antes sólo se observaba y motivaba a la fantasía, en la actualidad es un hecho naturalizado y llevado a la concreción.

Por último, lejos de que los teléfonos celulares arruinen las relaciones personales, los millennial sostienen que mediante los teléfonos y aplicaciones realmente mejoran la experiencia sexual. "El panorama digital nos ayuda a adaptar nuestras vidas sexuales a todo lo que quieras. Puedes definir tu género como quieras en una aplicación o encontrar el nicho exacto en el que te encuentres, por lo que podemos obtener exactamente lo que queremos de una manera que nos pone a cargo. Estamos teniendo el tipo de sexo que queremos tener", concluyó Pels. ¿Cómo lo ves? Contalo en los comentarios. Te leemos.