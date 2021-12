"Nos enfrentamos a un tsunami de infecciones": la advertencia de la OMS y el alerta por Ómicron

Las malas noticias en lo que respecta al coronavirus no paran de llegar desde todas partes del mundo, no solo por el incremento de casos que se está viendo, sino también por la aparición de la peligrosa y preocupante variante Ómicron.

Al respecto, tras ser consultada por el avance de la pandemia, la jefa técnica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María van Kerkhove, mostró preocupación por la Ómicron y advirtió que se avecina “un tsunami de infecciones en el mundo”.

En este sentido, la epidemióloga de 44 años dijo que todavía no se sabe si la variante genera una enfermedad más leve, porque los datos que hay hasta el momento son insuficientes. “Muchos de los casos que se han visto son en viajeros, que suelen tener síntomas leves, porque si estás viajando no estás enfermo”, explicó.

“Creo que todos los casos fuera de Sudáfrica han sido leves o asintomáticos, pero en Sudáfrica hemos visto toda la gama, desde enfermedades leves a más graves. Cuando el virus Ómicron entre en poblaciones vulnerables habrá un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte. La mayoría de los informes que tenemos ahora dicen que es más leve, pero es pronto para decirlo. En las próximas semanas lo sabremos”, explicó.

Por otro lado, dijo que es más que esperable que la variante consiga escapar la respuesta inmune, pero que de todos modos "eso no quiere decir que las vacunas vayan a ser inútiles”. “Se lo repito a los gobiernos: no esperen para actuar. Y no me refiero a confinamientos. Antes de empezar a ver un aumento de las hospitalizaciones, por favor, usen las mascarillas, faciliten el teletrabajo, limiten los contactos con otras personas, eviten las reuniones, inviertan en ventilación, aumenten la vigilancia de los genomas del virus y tengan sus hospitales preparados”, alertó.

Respecto a las dudas que todavía hay sobre la Ómicron, Van Kerkhove explicó que por el momento poseen información muy limitada respecto a la variante, dado a que aún los casos son recientes. “La información sobre las hospitalizaciones y los casos en Sudáfrica no incluía si ya habían pasado el COVID o si habían sido vacunados. Los colegas sudafricanos están trabajando afanosamente para obtener esos datos. Sabemos que las vacunas previenen las hospitalizaciones y las muertes, pero no evitan todas las infecciones ni toda la transmisión. Tenemos que acabar con esta pandemia, 2022 tiene que ser el año en que lo hagamos”, cerró.

Por su parte, Matshidiso Moeti, directora de la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para África, confirmó recientemente que el continente “está oficialmente en la cuarta ola de la pandemia de covid-19" y que en gran parte eso se dio por la Ómicron.

En conferencia de prensa, la titular de la OMS informó que “esta semana hubo un aumento de casos del 83 por ciento en todo el continente en comparación con la semana previa”. “Este ha sido el aumento más rápido desde mayo del año pasado”, dijo.