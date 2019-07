Nueva denuncia contra Fabián Gianola: una locutora aseguró que el actor la abusó mientras estaban al aire

Las acusaciones contra Fabián Gianola ya son varias, y en las últimas horas se sumó otra más. La locutora Viviana Aguirre presentó este jueves una denuncia penal contra el actor, donde reveló que fue abusada por él mientras estaban al aire en el programa radial Estamos de Vuelta, de Radio Colonia.

Sentada en el piso de Incorrectas, el programa que conduce Moria Casán por América, la joven explicó que el cómico le metió la mano en la cola adelante de sus compañeros de trabajo mientras estaban al aire.

"Yo era columnista y me sentaba al lado de él. En pleno aire me mete la mano y me agarra un cachete de la cola. Yo me sobresalto y hay testigos de esto que cuento", aseguró la actriz, quien además agregó que cuando pasó eso, a ella le agarró mucha vergüenza, por lo que no pudo decirle nada al actor.

"Él no estaba hablando y yo tampoco en ese momento. Me agarró como una pala y me metió los dedos. Yo ahí salto, y estaba mi compañero justo que ve la situación, que me estaba mirando como diciendo 'es un desubicado' ", agregó.

Aguirre comentó que el episodio ocurrió el 22 de mayo pasado, y que después del abuso, ya no volvió a trabajar en la radio. "Me puse toda colorada. En ese momento estábamos todos, hasta el operador. Se me quedó mirando, me sobresalté por la situación. Cuando lo miro, se ríe. Y siguió conduciendo el programa lo más bien”, contó.

Aunque la locutora decidió no hablar del tema con el actor, este jueves presentó una denuncia ante la Oficina de Denuncias de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Criminal y Correccional. Acompañada de su abogado Gustavo Delía, Aguirre ratificó la denuncia y acusó a Gianola de haber cometido el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante”.

Según ella, el comediante varias veces intentó acercarse con otras intenciones, y en ocasiones la invitó a salir o a ir su casa. "Yo no quiero fama ni dinero. Solo quiero corroborar que es real que el tipo es un acosador", cerró.

Esta no es la primera acusación que pesa contra Fabián Gianola, ya que el año pasado la actriz Fernanda Meneses aseguró que el actor le había tocado sus partes íntimas mientras ensayan para grabar un programa que salía al aire en Canal 9 y por eso lo denunció ante la Justicia. Después de eso, Celina Rucci contó también que el cómico era muy toquetón, y que no la había pasado nada bien mientras trabajaba con él.

Además, en los últimos días su ex novia aseguró que se separó de él en mayo pasado, cuando se enteró que tenía varias relaciones paralelas.