Nuevo banderazo, las cifras de la pandemia y las clases en la Ciudad: las noticias del día

Lanata cargó contra el Gobierno: "Si vos seguís dando órdenes que nadie cumple, eso desgasta tu poder"

El periodista Jorge Lanata, único invitado a La Noche de Mirtha, se refirió este sábado a la actualidad política, económica y social que atraviesa el país a raíz de la pandemia del coronavirus y opinó sobre las últimas medidas que tomó el Gobierno para combatirla.

"Vos no podés hacer una ley que la gente deliberadamente no cumpla o no le interese cumplir. Si vos seguís dando órdenes que nadie cumple, eso desgasta tu poder; entonces, cada vez va a ser menor la manera que tengan de influir", dijo sobre la forma de comunicar la continuación de la cuarentena que aplicó el Gobierno en los últimos días.

"A todos nos gustó ver a (Horacio) Rodríguez Larreta, (Axel) Kicillof y (Alberto) Fernández, más allá de haberlos o no votado, estaba bueno y es lo que tenemos que poder ver ahora. No siguió porque en algún punto era mentira. El interés que tenían era parcial, no real. Estaban ahí a los empujones, forzados por lo que pasaba, no es que quisieron estar. La relación se fue desgastando y después de lo que pasó con Capital, que le quitaran guita para pagarle a la Policía, es difícil que las relaciones se mantengan bien", sostuvo.