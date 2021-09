Nuevo IFE 4: a la espera del anuncio, cuáles son los requisitos para cobrarlo y cómo inscribirse

Por estas horas, el Gobierno Nacional define al nuevo bono que estará dirigido a un universo de más de dos millones de personas. Aunque fue conocido como IFE 4, se sabe que llevará otro nombre y que estará apuntado a un grupo particular y con un formato diseñado especialmente por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Durante una recorrida por una feria de Dock Sud, en el partido de Avellaneda, el presidente Alberto Fernández le confirmó a una vecina cómo será el nuevo bono que podría ser anunciado en pocos días: “Esto va a ser algo nuevo y vas a poder inscribirte”.

Por otra parte, desde el Gobierno había explicado: "Será un IFE más acotado y pensado para los sectores más postergados y más afectados por la inflación, la falta de empleo y la pobreza". En cuanto al monto, se cree que será de 15 mil pesos.



¿Cuáles son los requisitos para recibir la asistencia?:

-Estar desocupado.

-Estar trabajando en la economía informal.

-Ser monotributista inscripto en la categoría “A”.

-Ser monotributista inscripto en la categoría “B”.

-Ser monotributista social.

-Ser trabajador de casas particulares.

-Estar domiciliado en el territorio nacional.

-Ser argentino, nativo o naturalizado.

-Tener residencia legal en el país no inferior a dos (2) años contados desde la fecha de esta solicitud.

-Tener entre 18 y 65 años.

-No convivir con los padres en caso de ser menor a 25 años.

-No estar registrado como monotributista en la categoría “C” o una categoría superior, y no estar registrado en el régimen de autónomos.

-No tener miembros del grupo familiar registrados como monotributistas en la categoría “C” o una categoría superior ni registrados en el régimen de autónomos.

-No encontrarse privado de la libertad, bajo cualquier modalidad.

-No percibir, ni el solicitante ni algún miembro del grupo familiar, ingresos por: trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado; prestación por desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tampoco ser beneficiario de planes sociales, salario social complementario, los programas Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales. Quedan exceptuados los ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo o Progresar.

Cómo realizar la inscripción.

Para el nuevo bono de este año, ANSES aún no habilitó ninguna planilla en su página oficial. Se espero que, tal como ocurrió en las tres ediciones del Ingreso Familiar de Emergencia durante 2020, se debía realizar el trámite online desde la web de Anses o desde la aplicación para teléfonos Anses Móvil.



Como sucede siempre, cualquier tipo de beneficio por parte de Anses requiere tener actualizados los datos personales y familiares en el sitio web. Mientras que, para actualizar relaciones familiares (hijos o pareja) o datos de identidad, se debe presentar la documentación necesaria en Atención Virtual.

Para saber qué es el grupo familiar y cómo está conformado, hay que tener en cuenta que se toman en cuenta al cónyuge o conviviente y sus hijos menores de 18 años. El grupo familiar puede considerarse también una sola persona por declaración jurada del o la solicitante.

Para realizar una consulta sobre el grupo familiar del solicitante, se puede hacer en la plataforma MI ANSES, la plataforma digital de ANSeS que permite realizar diferentes trámites y consultas personales sin necesidad de ir a una oficina. Se ingresa con CUIL y Clave de la Seguridad Social, que se puede obtener totalmente en línea.

En Mi ANSES, en la opción Información Personal, se puede chequear o modificar las relaciones familiares registradas en el organismo previsional (padres, hijos y cónyuge) al igual que revisar datos de contacto. Para realizar la consulta, deberán ingresar con CUIL y Clave de Seguridad Social a Mi ANSeS.