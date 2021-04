Nuevo récord de casos en Argentina: 29.472 contagios de coronavirus

El viernes, el ministerio de Salud informó el número de contagios más alto desde el indicio de la pandemia de coronavirus: 29.472 en 24 horas. Además, se registraron 160 fallecimientos.

Así, el total de casos desde la declaración de la pandemia es de 2.658.628, con un total de 59.084 muertes. Las infecciones activas suman 275.437, y hasta ahora hay 2.324.107 recuperados.

Hay 3971 pacientes con coronavirus internados en terapia intensiva. La ocupación de camas de UTI de adultos en todo el país es del 64,3%, mientras que en AMBA es del 73,8%. La Provincia de Buenos Aires registró 15.166 casos y la Ciudad 3.313.

De acuerdo con los datos del Monitor Público de Vacunación publicados por el Ministerio de Salud, se aplicaron en la Argentina 5.935.146 vacunas contra el coronavirus. Del total de personas inmunizadas, 5.163.344 recibieron la primera dosis del suero y 771.802, la segunda. En tanto, suman 7.248.208 las unidades distribuidas en todo el país.

El récord de casos se registró luego de que el presidente Alberto Fernández se reuniera con el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien se había manifestado molesto y en desacuerdo con la suspensión de clases presenciales por los próximos 15 días.

El jueves al mediodía, Rodríguez Larreta había adelantado que la Ciudad presentará un amparo ante la Corte Suprema, contra el cierre temporal de las escuelas dispuesto por dos semanas por el Gobierno nacional para contener la segunda ola de coronavirus, aunque pidió una instancia de diálogo previo a Fernández, que fue concedida horas después.

Cerca del alcalde porteño manifestaron que se planteará solamente la modificación al punto referido a las clases presenciales y no así el resto de las actividades que fueron restringidas por dos semanas.

Uno de los puntos que señalaban en la Casa Rosada es que ya con el DNU publicado no hay margen para alguna negociación y que, en todo caso, que sea la Justicia la que determine que sigan las clases presenciales por esas dos semanas. Es que no por nada finalmente la decisión de las restricciones salió por DNU y no por una normativa de menor peso institucional.

En el encuentro no se llegó a un acuerdo, según expresaron tanto fuentes gubernamentales de Nación como de la Ciudad. "Vamos a seguir adelante con el decreto que hemos puesto en marcha", afirmó Fernández durante una conferencia de prensa brindada tras la reunión. Además, aseguró que "el comienzo de las clases presenciales coinciden con el aumento de casos".