Nuevo susto para Jorge Lanata: se cayó a la salida de la radio y fue trasladado a la Fundación Favaloro

Después de haber estado internado en la Fundación Favaloro por un cuadro de hipertensión, Jorge Lanata fue dado de alta a finales de la semana pasada, y este jueves volvió a al centro médico, luego de haberse caído este mediodía a la salida de su programa en Radio Mitre.

Según explicaron fuentes cercanas al periodista, en ocasiones debe salir y entrar con ayuda, debido a que a veces sufre de inestabilidad. "Hoy se cayó, derrapó en el piso y se dio un fuerte golpe en la espalda", explicaron desde el medio Exitoina.

Te lo contamos hace minutos en @intrusos #Daniela sufrió una nueva descompensación y fue trasladada con una ambulancia del SAME a un centro de salud @rialjorge @AmericaTV #Intrusos ⚠️ pic.twitter.com/DkLwSG4yGa — #Intrusos (@Intrusos) September 26, 2019

Lo que habría sucedido, es que se cayó en el pasillo que va desde el estudio hacia la salida, tras tropezarse con un desnivel que había en el piso, por lo que sus compañeros debieron ayudarlo a ponerse de pie.

Aunque parece que el golpe fue leve, desde Intrusos confirmaron que el periodista fue trasladado a la Fundación Favaloro para que los médicos le hagan algunos estudios para determinar cómo se encuentra, ya que en la caída golpeó su espalda y cabeza.

Lanata fue internado el domingo 15 de septiembre pasado en la Favaloro por un cuadro de hiptersión, y tres días después fue dado de alta, con la condición de que siga en su casa con el debido tratamiento. Por su complicada salud, hace 10 días debió suspender su programa Periodismo Para Todos (PPT), y recién el domingo pasado, volvió a la TV y habló de su internación.

"Acá estoy de vuelta, he sobrevivido. Creo que es la cuarta internación del año: soy casi Terminator. De paso les cuento: estoy inmunodeprimido por el tema del trasplante, entonces cualquier boludez que anda por ahí me la agarro, es como si no tuviera defensas", explicó y agregó: "Todos los días tengo que engañar a mi cuerpo diciendo 'este riñón es mío' y eso te pone en una situación de inmunodepresión que hace que se te metan bichos de todo tipo y que haya que tomar antibióticos y esas cosas".

Este año ha sido muy complicado para la Lanata, ya que en marzo estuvo en terapia intensiva en la misma institución por un cuadro de gastroenteritis, mientras que en abril sufrió una neuropatía diabética. En junio tuvo una tercera intenarción, cuando permaneció cuatro días en el Hospital Británico tras haber contraído Gripe A.