Numerología: tips para interpretar los números y conocernos a nosotros y a los demás

Por Natalia Di Capua. Terapeuta holística alternativa, tarotista, númerologa y maestra de Reiki.

Hola a todos. Hoy quiero contarles sobre la numerología, la cual consiste en el estudio de las relaciones místicas entre los números, las letras y los patrones. Como sucede con otros métodos de adivinación, la numerología es una herramienta que se utiliza para ganar un acceso más profundo al conocimiento sobre nosotros mismos, los demás y cómo nos relacionamos con el mundo.

Como ejemplo, voy a hablar de la energía del día 25. Para poder hablar de este número tenemos que sumar el 2 + 5, y esto dará como resultado 7. Este número nos habla de conectarnos con nuestro interior, con buscar un equilibrio, y nos invita a trabajar para poder conectarnos con nuestra institución y sabiduría.

Pero no debemos perder de vista que, si usamos mal este número, puede mostrar su parte negativa. ¿Cómo lo logramos? Debemos encontrar equilibrio y estabilidad y no ser egoístas en algunas situaciones.

Esta energía puede resonar en algunas personas y en otras no. Si no te sentís identificado, quiere decir que vas por el camino del aprendizaje y sanación.

Por otro lado, la numerología se puede trabajar a través de las cartas. Voy a tomar una y voy a utilizarla como consejo. Entre el azar del mazo, saqué una carta y salió el ángel de la aceptación y perfección. Este el número 10 y te dice que todo es perfecto tal y como es y las cosas como son. No apures al destino y confía y cree que todo es como debe ser.

Los veo la próxima. ¡Gracias!