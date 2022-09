Ofelia Fernández denunció que la Policía de la Ciudad tenía balas de plomo en el operativo frente a la casa de Cristina

El sábado en la mañana, en los alrededores del edificio donde vive la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la Policía de la Ciudad fijó vallas y montó un operativo para evitar las manifestaciones de los militantes del Peronismo. La orden la dio el jefe de gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y finalizó con una represión contra los manifestantes, quienes finalmente pudieron pasar el cordón y llegar hasta la vivienda de la ex presidenta, quien esa noche brindó un discurso.

Ahora se suman más pruebas de la ilegalidad del operativo montado por el jefe de Gobierno de Juntos por el Cambio. En ese sentido, Ofelia Fernández, legisladora porteña del Frente de Todos, dio a conocer en Twitter una gravísima denuncia contra la Policía de la Ciudad por la supuesta portación de balas de plomo durante el operativo realizado el día sábado, a metros de la vivienda de Cristina. Eso está prohibido en todos los protocolos de seguridad del país para las fuerzas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A través de gigantografía de las balas y con documentación correspondiente al contrato de compras de las municiones, Ofelia afirmó en su cuetna: “Así como reprimieron, así como decidían quién entraba y quién no a la casa de Cristina, ahora también resulta que la policía cargaba balas de plomo, cosa que está prohibida, y encima se les caen al piso”.

"La ley de la Policía de la Ciudad es muy clara y establece, en el capítulo quinto de uso de la fuerza directa en concentraciones públicas, que el personal no está autorizado a la portación de armas de fuego y municiones de poder letal", contó.

En su relato, la legisladora afirmó: “Es preocupante que la Policía de la Ciudad haya portado balas de plomo durante el operativo del sábado. Algo que es ilegal”. Y siguió: "Pasan los días y cada vez tenemos cada vez más claro la ilegalidad que tuvo el operativo. Hablan de paz social y seguridad y creo que cada día aparece una nueva razón para estar convencidos que ahí, en Recoleta, nadie estaba seguro. Nos estábamos movilizando pacíficamente y había policías con balas de plomo a nuestro alrededor”.

Por otra parte, la diputada porteña dijo: “Estoy muy preocupada por lo peligrosa que es la Policía de la Ciudad. El problema es la ilegalidad y la impunidad con la cual las autoridades porteñas manejan a la fuerza en el distrito. Los funcionarios del gobierno de Rodríguez Larreta han decidido poner la realidad en un registro diferente y defender la realización de ese operativo a pesar de las irregularidades claras y comprobables".

Enseguida afirmó: “En los próximas horas, van a seguir apareciendo cuestiones sobre ese operativo que nos van a sorprender. Lamento que la Policía de la Ciudad haya elegido alimentar el clima de tensión cerca de la casa de Cristina”. Y afirmó: "En función del fallo deel juez porteño Roberto Andrés Gallardo se convocó a una audiencia y fueron los testigos que encontraron balas de plomo con la intención de presentarlo como parte de la demostración de que ese operativo fue ilegal. Me lo trajeron y armamos velozmente un denuncia pública y una presentación formal". Y completó: "Los policías de la Ciudad no están acostumbrados a que se los mire con demasiada atención. No están acostumbrados a pagar un costo".