Ofelia Fernández se hartó: la irónica respuesta a una usuaria que la insultó en Twitter

Harta de los insultos, agresiones y hostigamientos en las redes sociales, la legisladora porteña por el Frente de Todos, Ofelia Fernández, respondió con un irónico y divertido video a uno de los mensajes violentos que recibió por parte de una usuaria que le indicó que era una “cagona” y que “escuchar puteadas” era parte “fundamental” de su trabajo.

Todo comenzó luego de que una usuaria, identificada como @cechinght lanzara un fuerte tuit a la diputada porteña en el que le reprochaba que no tenía autorizados los comentarios para una serie de tuits, una opción que habilitó recientemente la red social y que permite que ante determinados mensajes sólo pueda responder un grupo determinado de personas o incluso que no pueda hacerlo ningún usuario.

La usuaria le escribió el agresivo mensaje como respuesta a un tuit de Fernández en el que hacía referencia a la venta de terrenos en el predio de Costa Salguero impulsada por el Gobierno de la Ciudad y que ya fue aprobada en primera lectura por la Legislatura porteña semanas atrás y ahora debe volver a debatirse para obtener la aprobación de la segunda lectura.

“Cagona. Habilitá los comentarios. Sos servidora pública. Escuchar inclusive las puteadas es parte fundamental de tu trabajo”, disparó la usuaria en réplica a la legisladora porteña.

Unas horas después llegaría la respuesta a través de un irónico video en el que se observa a la joven diputada de 20 años con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en la mano, leyendo algunos fragmentos y aclarando que en ningún momento la carta magna porteña establece que deba leer sus agravios.

“Estoy acá con la Constitución de la Ciudad. No hay nada que diga que tenga que leer tus puteadas de Twitter. Podrías proponer una reforma constitucional al respecto. Mientras tanto, no me jodas”, afirma en modo irónico la legisladora de la Ciudad y dirigente del Frente de Todos, que es la legisladora más joven de toda la región.

La usuaria también fue muy criticada, pero continuó con su postura y luego aseguró que “expresar odio también es un derecho”.

Fernández, a quien generalmente suelen hostigar en las redes sociales por su edad, había manifestado su oposición a la venta de los terrenos que forman parte de la Costanera Norte.

De hecho, su espacio político fomentó la inscripción a las audiencias públicas – una instancia obligatoria donde los ciudadanos pueden anotarse y dar su opinión ante los diputados, aunque en este caso es “no vinculante – y obtuvieron un récord de inscriptos, con más de 7.000 personas dispuestas a reclamar que no se apruebe la ley de rezonificación de los terrenos que permitiría la venta de tierras y la posterior construcción de un proyecto inmobiliario que incluye edificaciones con privilegiada vista al Río de la Plata.