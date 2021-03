Ojeda contó que perdió varios embarazos de Diego: por qué nunca se habló con Dalma y Gianinna

Tras la muerte de Diego Maradona, y después de que su actual pareja se presentara como su abogado representante en la causa que investiga el fallecimiento del ex deportista, este lunes Verónica Ojeda decidió romper el silencio, y habló de los últimos días del "Diez", de su relación con Dalma y Gianinna y de los embarazos que perdió.

Verónica Ojeda dijo que perdió varios embarazos de Maradona.

Luego de haber participado del documental de Infobae, donde planteó que piensa que a su ex lo mataron los médicos que lo atendían, en las últimas horas Ojeda decidió contar detalles del momento en que entró a despedirse del astro del fútbol cuando le confirmaron que estaba muerto.

Según dijo, quien le avisó que algo malo pasaba en la casa de Diego fue Jorge Rial, y a raíz de eso, la rubia decidió ir junto a su hijo a la casa del barrio privado de Tigre en la que vivía. Al llegar, se enteró de la terrible noticia, y por eso ella decidió entrar al cuarto donde estaba el cuerpo de su ex, y allí aprovechó para agradecerle por el hijo que le había dado.

"Me preguntaron, había una psicóloga ahí, estaba la fiscal, que me dijo ‘Verónica, es tu decisión, si querés que entre Dieguito para saludar a su papá’. En ese momento, imaginate que era una situación en la que digo ‘¿Qué hago?’. Si digo que no, por ahí el día de mañana él me va a reprochar por qué no se pudo despedir de su papá. Entonces decidí que no, porque no era prudente que lo vea así. Sí entré yo, lo saludé", contó en diálogo con el programa Los Ángeles de la Mañana.

Además, explicó que toda la familia confiaba en los médicos de Maradona, tanto Leopoldo Luque como Agustina Cosachov, aunque ella sí estaba disconforme con el entorno que lo rodeaba.

Diego Maradona consumía alcohol y marihuana.

"El día que fui a la casa de Diego y vi el alcohol y la marihuana en la mesita de luz. Me dolió mucho; llamé a Morla y las hermanas para contarles lo que veía y pedirle que saquen a toda esa gente de ahí. Matías me dijo que no podía hacer nada, que había hecho mucho porque era solamente su abogado. Me dijo que ya había hablado con las hermanas, que no podía hacer más", explicó respecto a lo que el letrado le contestó.

De igual manera, dijo que tenía una muy buena relación lo Luque y con Cosachov, y que de hecho hablaba con ellos y los llamaba, porque tanto ella como el resto de la familia creía en la labor que hacían.

"Imaginen lo que fue para mí escuchar los audios en los que unos meses antes de la muerte de Diego, Luque se asesoraba sobre lo que le podía pasar si él moría, imaginate lo que fue para mí. Escuchar a un hombre al que le tenía confianza, creo que a todo el entorno le pasó. Para mí fue un cimbronazo", comentó sobre las distintas grabaciones que se conocieron tras el inicio de la causa que investiga la muerte del "Diez".

Ojeda sostuvo también que ella creía que el ex futbolista iba a poder seguir adelante a pesar de haber sido intervenido por el hematoma subdural, y que de hecho, en un momento se propuso la clínica Avril para rehabilitar a Diego, y que ella misma llevó al Doctor Cahe para que la ayudara con la abstinencia de Diego.

Por otra parte, consultada sobre su mala relación con Rocío Oliva, Ojeda respondió: "¿Cómo puedo tener relación con una persona que siempre habló mal de mi hijo? Siempre se portó muy mal con mi hijo".

En esa misma sintonía, comentó que hoy en día no tiene ninguna relación con Claudia Villafañe (a pesar de que en el pasado se llevaron muy mal), y que el vínculo con Dalma y Gianinna fue malo desde el principio de su noviazgo.

“Nunca tuvimos una relación con las chicas, todo el mundo sabe que tuvimos una relación muy mala. Por ejemplo una de las chicas cuando nació mi hijo decía cosas en Twitter; hasta hace poco siempre refiriéndose a mí y a mi hijo”, comentó.

En cuanto a la intimidad de su relación con Maradona, Verónica aseguró que estuvo varias veces embarazada de Diego, pero que perdió esos embarazos porque su útero es muy débil.

"La relación con Diego se terminó con el embarazo. Hace siete años atrás quería recuperar mi familia, hasta que dije 'hasta acá llegué' y seguí con mi vida", sostuvo.

"A Diego lo conocí en el 2005 en un casamiento. Se casaba una profesora de gimnasia que trabajaba conmigo con un pariente lejado de Diego. Lo ví a las 12 de la noche cuando él entraba. Nos presentamos y comenzamos a hablar. Mi familia conocía a la familia de él. En ese momento le dijo a mi papá si me podía sacar a bailar y le dijo que sí. Nunca pensé que el mundo Maradona iba a ser tan fuerte. Yo tenía 23 años, era re pendeja. En plena experiencia de la vida", relató por último sobre el momento en que conoció a Maradona.