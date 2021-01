Ola de calor (infernal): la explicación de los especialistas y cuándo tendremos un alivio

La ola de calor seguirá al menos por dos días más, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para hoy se espera una máxima de 31° y una mínima de 24°. "Posiblemente haya un leve descenso de temperatura en Capital Federal después del miércoles, pero va a seguir haciendo calor, vamos a tener temperaturas máximas alrededor de los 30 grados y las temperaturas mínimas que siguen elevadas por encima de los 20 grados", aclararon desde el SMN.

"Esto quiere decir que a la noche no va a refrescar, van a seguir pesadas. Que no baje la temperatura durante la noche hace que el cuerpo no descanse muy bien y que siga manteniendo el calor y esto puede tener efectos", advirtieron.

En su previsión para los próximos meses, el SMN alertó que "hay una mayor probabilidad de tener temperaturas superiores a las normales" para los próximos meses. "En el pronóstico climático trimestral, que es la tendencia del próximo trimestre, que se actualizó a principios de enero para los meses de enero, febrero y marzo, mostró que en toda la zona central de Argentina hay una mayor probabilidad de tener temperaturas superiores a las normales".

"La tendencia de temperaturas altas van a continuar los próximos meses, pero hay que tener en cuenta que el inicio de enero fue frío en líneas generales en el país", concluyeron. Ayer fue un día en donde, a las 11 de la mañana, la Ciudad registró la temperatura más alta del país con 33° y 35,5° de sensación térmica.

Por otro lado, los servicios eléctricos Edesur y Edenor dejaron a más de 41.700 usuarios sin luz en CABA y el conurbano bonaerense.

Durante la tarde, Edesur registró un total de 29.338 clientes sin luz, siendo las zonas más afectadas el sur de la Ciudad y del conurbano bonaerense. El corte de energía afectó a Caballito, Constitución, Boedo, Balvanera, Remedios de Escalada, Ezeiza, Echeverría y el centro de Berazategui. Luego de unas horas, el número de familias sin luz había aumentado: de acuerdo al Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), a las 19.30 el apagón afectaba a 33 mil usuarios. Edenor, por su parte, informó un corte de suministro en 11.443 usuarios que perjudica principalmente a José C Paz, Moreno, Pablo Nogues, Isidro Casanova y Grand Bourg.