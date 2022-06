Ollazo y reclamo a Larreta: organizaciones sociales piden alimentos para comedores

Este miércoles primero de junio, desde las 9 de la mañana, distintas organizaciones sociales se reúnen en el Obelisco y marcharán a la sede del Gobierno porteño, en el barrio de Parque Patricios, para reclamar asistencia a los comedores populares que se encuentran “desbordados" por personas de todas las edades desocupadas o con trabajos "ultraprecarios".

La marcha y el Ollazo fue propuesta por el Polo Obrero, Barrios de Pie/Libres del Sur, MTL Rebelde, MTR Votamos LucharRB, MTR 12 de Abril, Agrupación 17 de Noviembre, Cuba MTR, MBT y MAR. Reclaman que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo jefe es Horacio Rodríguez Larreta, "se pagan salarios de hambre a enfermeros y municipales", y marchan "contra la reforma laboral sobre los docentes y porque quieren mandar a laburar gratis a pibes y pibas secundarios".

El comunicado escrito por las entidades convocantes explica que desde hace meses le reclaman a Larreta “asistencia alimentaria para los comedores populares que se encuentran desbordados de jubilados, niños, jóvenes sin trabajo o ultraprecarios con salarios que no alcanza para cubrir la canasta alimentaria".

Y agregaron: "Como lo mostró la impactante marcha federal en todo el país por trabajo y salario, los ingresos de la población trabajadora son castigados por una inflación descontrolada, que alcanzó el 30% en los alimentos durante primer cuatrimestre, por los aumentos de tarifas y los alquileres. Detrás de esto está el brutal ajuste que se descarga sobre población trabajadora para pagar al FMI".

Contra el hambre y las reformas

En ese aspecto, las organizaciones destacaron que el acuerdo del FMI "es acompañado por el Gobierno de Larreta, que replica la misma orientación en la Ciudad, donde se paga salario de hambre a enfermeros y municipales, donde avanzan con una reforma laboral sobre los docentes y quieren mandar a laburar gratis a pibes y pibas secundarios".

Asimismo, denuncian que desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat mantienen congelada la asistencia alimentaria a los comedores, igual que la tarjeta alimentaria de Ciudadanía Porteña, que utilizan como excusa para ajustar los alimentos a los comedores.

“Dicho programa no solo se encuentra congelado sino que tiene una enorme cantidad de restricciones e incompatibilidades que limita su alcance a una parte muy reducida de la población". Y agregaron: “La falta de respuestas a un reclamo tan urgente como la comida es la otra cara de los ataques del jefe de Gobierno contra las mujeres piqueteras que nos movilizamos con nuestros hijos por falta de maternales, jardines, etc., y ya no hay más cupos".

Por los motivos expuestos, exigen ser recibidos con urgencia para “dar respuesta al reclamo elemental de miles y miles de familias contra el hambre".