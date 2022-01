Ómicron: preocupa el estrés del sistema sanitario y para cuándo se espera que bajen los casos

La situación de la variante Ómicron del Covid-19 empieza a dejar algunas cuestiones más claras. Una de las dudas que está dando vueltas, y sobre la que hace foco la comunidad científica, es si la protección de las vacunas alcanza para evitar la propagación del virus. Un informe reciente realizado en Reino Unido al personal de salud mostró como puede operar esa variante en eventos “supercontagiadores”.

En una reunión dónde había 33 trabajadores de la salud, 21 se contagiaron de Covid. Todos estaban con triple dosis. “Algunos -especialmente los antivacuna- podrían tomar esto como prueba de que las vacunas no funcionan. Sin embargo, eso no es inesperado. Aún contra otras variantes, como Delta, se sabe que las vacunas no ofrecen 'inmunidad esterilizadora'”, o sea, una prevención total de la infección”, sostuvo en declaraciones a la BBC el profesor de Salud Pública de la Universidad de Sheffield, Reino Unido, Andrew Lee, autor del paper en donde se hace alusión a esa situación.

“Aunque las infecciones de Ómicron parecen ser menos severas, su mayor riesgo de contagio significa que más personas se están infectando. Es más, Reino Unido está registrando sus niveles más altos de infección en los últimos dos años. Mientras que estos no se están traduciendo en niveles más altos de ingreso a la unidades de cuidado intensivo, el gran número de pacientes con una enfermedad menos severa todavía puede ejercer mucha presión sobre los ya menguados servicios de salud”, agregó en otro de los pasajes de su articulo.

¿Cuál es el foco que devela ahora a los especialistas de la salud? Tal y como contó BigBang hace tiempo, el estrés que puede haber en el sistema sanitario es una de las cuestiones que mayor atención se lleva. Por ejemplo, la situación de saturación en los sistemas de testeos es uno de estos temas a observar con lupa.

Esto genera un nivel de alarma teniendo en cuenta, según detalla el autor, que Ómicron presenta niveles de reinfección más elevados que el resto de las variantes. Es decir que hay mayores posibilidades de volver a contraerlo en un periodo más corto que con otras variantes como Delta.

"Hay un cambio de paradigma porque estamos frente a otra epidemia, por otro virus, por una variante que es bastante diferente a las anteriores. Es un desafío comunicar estos cambios tan dinámicos y tan grandes", manifestó sobre este tema la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en una entrevista con el canal de noticias C5N.

"Como esta variante tiene un período de incubación más corto, la posibilidad de disminuir el aislamiento de las personas vacunadas es muy seguro", expresó Vizzotti. ”Pensar que hasta hace un mes estábamos estimulando el testeo y ahora estamos diciendo que no hace falta que se testee todo el mundo, pero todos esos puntos tienen una explicación", completó.

La ministra aseguró que Argentina, al igual que a nivel mundial, tiene un "aumento exponencial y explosivo en los casos" pero que la variante Ómicron tiene un "período de incubación más corto" y "por eso podemos esperar que empiecen a bajar más rápido los casos".

Y agregó: "También las personas vacunadas transmiten el virus durante menos tiempo. Esos dos factores -gracias a la vacunación en Argentina- nos generan la expectativa de que en esta ola así como aumentó exponencialmente, el descenso sea más rápidamente que en las veces anteriores”.