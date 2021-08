Only Fans, el cambio de reglas y la realidad de las trabajadoras sexuales: “Somos criminalizadas y perseguidas”

El sexo puede ser placer, descubrimiento y amor. Pero también puede ser un negocio. Y en Internet eso se aprovecha. Durante pandemia del coronavirus y la consecuente cuarentena mundial, el consumo de pornografía se multiplicó considerablemente.

Sobre ese punto, la plataforma y app Only Fans sacó mucho rédito. En ella, miles y miles de celebridades, modelos, deportistas y, claro, actrices porno, encontraron un trabajo que les generaba importantes ingresos por las suscripciones. Entrar en esa plataforma, era una forma de encontrar un empleo en medio de una crisis.

Pero sin previo aviso, Only Fans decidió cambiar las reglas. Algo que no sólo va en contra de su propia génesis sino que apunta contra los trabajadores sexuales. ¿Qué hicieron? El sitio anunció que censuraría todo el “contenido sexual explícito” desde el mes de octubre. Según la explicación oficial, es una respuesta por las preocupaciones de banqueros e inversores por estar asociados a contenidos triple X cuando sus clientes realizan pagos a esta página.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A través de un mail de la empresa británica que le llegó a sus más de dos millones de creadores de contenidos remunerados por sus fotos y videos) y un comunicado de prensa, informaron que “OnlyFans prohibirá la publicación de cualquier contenido con conductas sexuales explícitas”. Y agregaron: “Se aceptarán las fotos, pero dentro de una política de uso aceptable que aún no se definió”.

El sitio también destacó: “Seguimos dedicados a nuestra comunidad de 130 millones de usuarios y más de dos millones de creadores que han recibido más de 5.000 millones de dólares en nuestra plataforma”. Pero el paso ya estaba dado y le pegaba de lleno a los trabajadores.

Las protestas a nivel mundial crecieron en sólo tres días. Los creadores de contenidos de la app se quejaron en todas las redes sociales. Los miembros de la comunidad dejaron en claro que estaba en total desacuerdo con la decisión de Only Fans. Y funcionó.

El miércoles 15, debido a la presión de los trabajadores, OnlyFans publicó en Twitter un mensaje en el que indicaron que “suspendían” el cambio en sus políticas. Y agregaron: “En breve enviaremos un comunicado oficial a nuestros creadores”. La posibilidad de la cancelación del porno sigue latente.

De esa manera, el miedo a perder una fuente de ingreso sigue acechando a cada una de los creadores de contenidos. Para hablar sobre esa situación, BigBang se comunicó con María Riot, una trabajadora sexual, actriz porno, activista y feminista, que forma parte de las Putas Feministas, agrupación enlazada a la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR).

Ella fue la primera que denunció en Argentina lo que se venían en la plataforma. Desde sus cuentas de Instagram (@riot.maria.x) y en Twitter (@riotmaria), explicó: “OnlyFans acaba de enviar un email a todos sus creadores confirmando su cambio en los Términos de Condiciones a partir de octubre. Se va a permitir desnudez pero no contenido explícito. Responsabilizan a las instituciones bancarias y a los procesadores de pago por el cambio”.

Y agregó: “Permitir desnudez, pero no contenido explícito es problemático no sólo porque lo segundo es lo que da el dinero de verdad sino porque quienes deciden qué es desnudo y qué es explícito se va a basar en decisiones arbitrarias”.

Sobre la decisión de los directivos de la app, Riot afirmó: “La derecha y el conservadurismo religioso avalado por gran parte del feminismo una vez más con su cruzada moral afectando las vidas de millones de trabajadorxs sexuales en todo el mundo pidiendo prohibicionismo, como si no se hubiera demostrado tantas veces que nunca funciona”.

“Nunca vi que una plataforma que echa a las trabajadoras sexuales se retracte. Más allá de lo que pase con Only Fans, esto muestra cómo el activismo político y no callarse sirve y cómo a pesar del estigma, las trabajadoras sexuales luchamos igual por nuestro derecho a existir”, continuó la actriz.

Y finalizó: “El estigma fue usado por décadas para que nos callemos y vivamos ocultxs y en marginalidad. sirvió para que otros hablen por lxs trabajadorxs sexuales y se creen narrativas sobre nuestras vidas que no son verdad. ya no más”.

Durante la entrevista con BigBang, Riot explicó cómo afecta el cambio de políticas de Only Fans a las trabajadores en la vida diaria: “Este cambio en Only Fans tiene un impacto económico muy grande, especialmente porque sucede en medio de una pandemia donde muchas personas perdieron su trabajo o tienen menos ingresos económicos y dependen de Only Fans para llegar a fin de mes o para tener un sueldo”.

-¿Cuán importante fue Only Fans durante la cuarentena, donde no pudiste desarrollar ninguna de tus actividades laborales?

-Durante la cuarentena, Only Fans fue mi único ingreso económico y lo que me permitió pagar el alquiler y la comida. Muchas compañeras se volcaron al trabajo sexual virtual y con ello se sostuvieron a ellas mismas y muchísimas de ellas también a sus familias.

-¿Cuál es la situación de las trabajadoras sexuales en Argentina durante la pandemia?

-No todas pudieron volcarse al trabajo sexual virtual pero quienes lo hicieron, pudieron encontrar ahí un salvavidas y una ayuda cuando el Estado no nos los dio, ya que en la mayor parte del mundo no contamos con derechos reconocidos ni como humanos ni como trabajadores.

-¿Cómo te afectó en lo personal la advertencia de Only Fans sobre el cambio de sus políticas?

-A nivel personal, todo esto genera muchas ansiedades, miedo y estrés. Las trabajadoras sexuales somos criminalizadas y perseguidas tanto en Internet como por fuera. Y este estigma y marginalización tiene un impacto muy fuerte en nosotras.

-¿Qué creés que pasará con Only Fans luego de suspender su decisión?

-Ahora Only Fans dijo que suspendería la prohibición del porno pero no sabemos que es lo que significa eso ya que no anunciaron su cancelación. La mayoría de creadores puede mudarse a otra plataforma pero no todos tienen el tiempo o energía para eso además de que estas nuevas plataformas donde migremos también tendrán el mismo problema que OnlyFans.

-¿Cual es ese inconveniente?

-El problema no está en sí en las plataformas sino en las entidades bancarias y la cruzada moral de los grupos anti trabajo sexual que quieren que no existamos.