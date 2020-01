Ordenan al Gobierno porteño crear un protocolo para atender los ACV: son la tercera causa de muerte

En efecto, no obstante la relevancia de la problemática que nos aqueja, el impacto que generan a la salud los accidentes cardiovasculares y la inmediatez debida para su efectivo tratamiento, actualmente no existen políticas de educación y prevención mediante la difusión masiva de los factores de riesgo con el objetivo de educar a la población en general y al personal de la salud en particular.