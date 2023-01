Organizaciones sociales controlan el cumplimiento de Precios Justos en el AMBA y en la Costa

Desde este viernes y hasta la primera quincena de febrero, varias organizaciones sociales estarán presentes en la Costa y en AMBA con el objetivo de controlar que se cumpla el programa Precios Justos en todos los supermercados y comercios adheridos.

Por un lado, Somos Barrios de Pie, liderada por Daniel Menéndez, inició su campaña con el objetivo de promocionar el acuerdo de precios congelados para quienes están turisteando en Mar del Plata, Villa Gesell, Miramar y el partido de la Costa. Además, la agrupación kirchnerista La Dignidad implementará el próximo lunes un sistema de relevamiento de los precios de los supermercados porteños y del conurbano.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En cuanto a la primera, se repetirá todos los fines de semana y consiste en la instalación de decenas de mesas en las localidades balnearias, con la intención de difundir los Precios Justos y la aplicación móvil. Esto estará en las playas, peatonales y en los comercios alimenticios. Desde allí controlan que ésto funcione, como así también recibirán críticas o cuestionamientos de los vecinos de la zona.

Cabe destacar que la app Precios Justos permite que cualquier usuario escanee el código de barras de los productos, y así pueda saber si está o no alcanzado por la medida. En el caso de no ser así, se puede reportar por allí. “Nosotros solo queremos concientizar a la gente. No vamos a ir a las góndolas a fiscalizar o a patotear. El Estado es el que fiscaliza y multa. Hay una tergiversación de la discusión porque el programa de precios está funcionando”, afirmó Menéndez a elDiarioAR. Además, aseguró que para llevar a cabo ésto, contó con el apoyo del ministro de Economía, Sergio Massa, y del secretario de Comercio, Matías Tombolini.

En cuanto a La Dignidad, comenzarán su revisión el próximo lunes y si bien todavía no se saben los comercios exactos a los que alcanzará, se cree que estará involucrada Coto, una de las cadenas de supermercado más conocidas. En cada control habrá al menos dos militantes, quienes tendrán a su disposición una planilla para anotar cada error que encuentren y reportarlo con el fin de que no se pase por arriba la ley de Precios Justos.