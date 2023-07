¿Otra del Batigarca? Encontraron a trabajadores en condiciones de esclavitud en uno de los campos de Batistuta

De quemar hectáreas y evadir impuestos a tener trabajadores en "condiciones deplorables". Ese es el oscuro historial del ex goleador argentino, Gabriel Omar Batistuta. Resulta que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) denunció que en los campos que tiene el Batigol en Reconquista, Santa Fe, se detectó “una escena indignante y con trabajadores en condiciones deplorables”.

El secretario general de la UATRE, José Voytenco, en declaraciones a La Red manifestó que “hubo una denuncia anónima que alertó sobre incumplimientos en un campo que es propiedad del señor Gabriel Batistuta, se hizo una inspección y se pudo constatar lo que se decía”. “Había trabajadores en situación de explotación, mal pagados y en condiciones deplorables”, describió.

Y agregó: “Nos llamó la atención primero la imposibilidad de acceder a los campos, fue algo muy difícil, y luego fue indignante lo que se pudo ver”.

En este sentido, el Secretario General de UATRE puntualizó que en el campo de Batistuta se encontraron “siete trabajadores que vivían en una vivienda precaria, con jornadas de más de las ocho horas establecidas, no se le pagaban horas extras, no estaban registrados, no tenían ropa de trabajo adecuada y algunos tenían discapacidad. Las escalas salariales no se cumplían y tenían cero provisión de agua potable”.

¿Siempre fue un Bati-garca?

Así como supo convertirse en un goleador implacable durante su paso en la Fiorentina, la Roma y la Selección Argentina, Gabriel Omar también supo transformarse en un megaempresario. Todo lo que ganó lo invirtió en campos. Así como se transformó en un gran conocedor de negocios, también aprendió, y muy bien, a evadir impuestos. Y, en varias ocasiones, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), descubrió que no pagaba los aportes correspondientes.

Batistuta es dueño de al menos 126 mil hectáreas solo en Santa Fe y supo ser embargado por cuatro millones de pesos porque no pagó el impuesto a los Bienes Personales durante 2020 y 2021. El Juez Federal de Reconquista, Aldo Alurralde, dio la orden que se vacíen todas las cuentas del ex goleador de la Selección Argentina para cobrarse los 3.853.341,66 pesos que debía.

Esta no sería la primera vez que Batistuta tiene problemas con el organismo encargado de la recaudación de impuestos. En el año 2002, cuando aún se desempeñaba como jugador, fue sobreseído por la justicia argentina en una causa por evasión impositiva. La decisión la tomó por aquel entonces el juez en lo penal económico Julio Speroni debido a que no "corroboró el delito" presuntamente cometido por Batistuta.

A Bautista no le gusta pagar impuestos, eso es un hecho. En 2021 cuando el Gobierno tomó la decisión de cobrar el impuesto a las grandes fortunas, que afectaría a solo 12 mil argentinos que tiene patrimonios que superen los 200 millones de pesos, Batistuta realizó una presentación formal para no abonar ni un centavo.

Eso no es todo, Pedro Pereti, ex titular de la Federación Agraria Argentina, sostuvo en diálogo con Crónica que "Batistuta es un latifundista. Tengo entendido que tiene cerca de 126 mil hectáreas (dos veces la ciudad de Reconquista) y paga lo mismo que uno que tiene 400 hectáreas". Según explicó Pereti, Batistuta es propietario junto a su padre Osmar de 126 mil hectáreas en Santa Fe, de las cuales, 120 mil las dedica al cultivo de la soja. A pesar de esto, sostiene que solo desembolsa en concepto de impuestos el mismo importe que una persona que tiene en su poder solo 400 hectáreas. Por esta razón, el ex delantero estaría en la mira de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos).