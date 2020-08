Otra que los Supersónicos: cápsulas de yerba y termino espacial, el nuevo mate "anti coronavirus"

Fue concebido en Argentina y se producirá en Uruguay. Claramente, una nueva forma de tomar mate debía nacer en el seno del Río de la Plata y así fue. MateCaps, un proyecto que busca revolucionar cómo tomar esta tradicional infusión en una botella de 410 mL de capacidad mediante cápsulas de yerba mate orgánica y compostable, fue co creado por los argentinos Marcos Stubrin, Agustín Favré, Salvador Fernández y el uruguayo Mateo Losiewicz.

La idea inicial es de Stubrin y Favré y data de hace unos dos años; Fernández y Losiewicz se unieron el año pasado. Entre los cuatro terminaron de delinear el producto final, que el martes pasado se lanzó en la plataforma de crowdfunding Kickstarter y en menos de dos horas alcanzó su meta de US$ 12.000. El jueves ya había superado los US$ 19.000 y restan aún 26 días para culminar la campaña.

Pero el producto no está pensado solo para el mercado rioplatense sino que su objetivo es el mercado global de bebidas energizantes. “El mercado de los energizantes es de US$ 1.000 millones y detectamos que había una buena parte de las personas que los consumen que buscan algo más natural. Eso es lo que ofrecemos”, explicó Losiewicz en declaraciones a la prensa.

El producto consta de una botella hecha con plástico reciclable, filtro para procesar las cápsulas de yerba y otro para té. Para usarlo, basta con colocar la cápsula y agregarle agua, sea caliente o fría.

Además de las cápsulas de yerba mate tradicional, los creadores de MateCaps contrataron a un sommelier de té que elaboró tres tipos de blends que buscan satisfacer diferentes momentos de consumo en el día. Para la mañana está Aurora, con mezcla de jengibre, pimienta y canela y toques de extracto de menta y limón. Para el día ofrecen Amazonia, energizante y antioxidante en base a guaraná y la fruta brasileña açai.

Finalmente, Serenata se recomienda para la noche como un “blend relajante” en base a jazmín, melisa y manzanilla. Asimismo, la botella está diseñada de forma que los usuarios también pueden utilizar solo yerba común. “Puede utilizar su yerba favorita y hacer su propio blend, agregarle otros sabores”, agregó.

Si bien tres de sus cofundadores son argentinos, la empresa es uruguaya y los productos se comercializarán desde este país al mundo, puntualizó Losiewicz. “La yerba mate orgánica llegará casi seguro desde Argentina, instalaremos una planta que hará las cápsulas dentro de una empresa de yerba mate en el Polo Industrial de Pando y las botellas y otros insumos como los filtros, se importarán desde China. Todo se consolidará y venderá desde acá”, dijo.

De hecho, la empresa se instaló en Uruguay cuando hace seis meses sus cofundadores argentinos arribaron al país de la mano del fondo Proyecta Uruguay de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), creado para incentivar la llegada de proyectos innovadores desde el exterior. El fondo otorgó US$ 25.000 para la instalación y US$ 40.000 para la ejecución, que se suman a otros US$ 40.000 de capital privado.



La forma de comercialización en esta primera etapa en Kickstarter es de dos packs. El primero (mate full) se vende a US$ 59 e incluye botella, 24 cápsulas de yerba mate orgánica, tres paquetes de blends con ocho cápsulas cada uno, una lata para transportar las cápsulas (se venden sin embalaje) un filtro extra para tomar té en hebras y diferentes stickers. El segundo pack se denomina “friendship”, y por US$ 75 se adquieren dos botellas, 24 cápsulas de yerba mate, los tres paquetes de blends, dos latas para llevar las cápsulas, dos filtros para té extra y pack de stickers.

El modelo de negocio de venta de las cápsulas se hará en una primera instancia por suscripción. Por US$ 15 mensuales se envía una caja de 24 cápsulas. El próximo paso a seguir es, una vez culminada la campaña en Kickstarter en septiembre, comenzar la producción para hacer las entregas antes de fin de año.