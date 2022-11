¿Otro caso de gatillo fácil? Quién era Esteban, el hombre asesinado por la Policía en La Matanza

Acababa de salir a flote. Fanático de Independiente, trabajador en una empresa de gaseosas, recientemente efectivizado, amante de jugar a la pelota y padre de dos menores, una de ellas de 15 días. ¿Quién era "Juje" el hombre que la policía asesino sin escrúpulos en La Matanza?

Durante un procedimiento policial que tuvo lugar ayer en Virrey del Pino, en el cual participaron once efectivos, un hombre de 39 años identificado como Esteban Bellido fue baleado sin motivo alguno. En este nuevo episodio del gatillo fácil en argentina, "Juje" como le decían los amigos, recibió disparos por supuestamente "haber ido a comprar estupefacientes", lo cual además de confirmarse que no era cierto, la víctima no estaba ni armada ni los enfrentó en ningún momento.

El personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) realizaba un operativo para atrapar un búnker de droga en la intersección de las calles Bernardino Escribano y Padre Mújica, en el barrio Vernazza, y fue en ese entonces cuando comenzó una balacera, creyendo que la víctima estaba implicado en la causa. Por lo contrario, según declaraciones de sus familiares, Bellido había ido a un taller mecánico a arreglar su auto para poder llevar a su hija de 15 días a realizarse los controles en el pediatra.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Gastón Duplaá, fiscal de Homicidios de La Matanza, ordenó una investigación para determinar que fue lo que paso exactamente y bajo qué circunstancias se efectuaron los disparos que terminaron con la vida del joven. Los 11 efectivos, tres mujeres y ocho hombres, se encuentran actualmente detenidos, y se espera el resultado de la autopsia y el peritaje para confirmar desde qué arma se asesinó y a quién pertenecía.

Una vecina que estaba presente al momento de los hechos, relató en una entrevista con TN como fue que encontraron al hombre y reveló que la policía entró de manera violenta al lugar donde él se encontraba, y que si bien la víctima intentó resguardarse, le dispararon al instante. Fue ahí cuando intentó salir a la calle a pedir ayuda, pero aunque intentaron socorrerlo, no pudieron hacer nada porque se ahogo con su propia sangre.

"Lo que hicieron fue custodiar el cuerpo porque la Policía quería acercarse, entonces no los dejaron. Supuestamente fue un enfrentamiento pero Esteban no tenía armas. No le encontraron nada. A él lo mató la Policía", afirmó la vecina que se encontraba en el lugar. Ante este episodio, quienes habitan el barrio atacaron a un patrullero y organizaron un corte en la Ruta 3.

“Todo el barrio lo conocía. Era una excelente persona, un gran tío. Era fanático mal del Rojo. Nunca había un día de mala onda. Era mi cuñado, pero era como hermano mayor", dijo la cuñada de la víctima en Infobae. Hasta el momento el fiscal de la causa ordenó no solo la detención de los once implicados por homicidio, sino también el secuestro de sus armas reglamentarias y los vehículos que utilizaron en el momento del hecho. Los sospechosos serán indagados ésta tarde por el funcionario judicial y a raíz de éso se determinará como fue cronológicamente el asesinato.