Otro geriátrico en la mira: 5 muertos y otros 19 casos positivos en Villa Lynch

El domingo por la mañana, Carla Vizzotti, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, destacó que el Gobierno está intensificando sus trabajos en los barrios populares, la población en contexto de encierro y la población en geriátricos en el marco del coronavirus.

En este contexto, se dio a conocer que cinco abuelos fallecieron a causa de la enfermedad y otros 19 dieron positivos en el geriátrico "El Amanecer" de Villa Lynch, en San Martín, provincia de Buenos Aires.

Fue un hombre identificado como Jonathan, el encargado del establecimiento, quien confirmó los casos y los familiares de las víctimas reclaman que se les realice un hisopado a todos los pacientes.

Sin embargo, desde la cartera de salud bonaerense señalaron que oficialmente se constataron 18 casos positivos y 3 muertes –dos mujeres que compartían una habitación y un hombre- por Covid-19, mientras que el encargado del lugar les pidió a las autoridades los medios necesarios para hisopar a todos los abuelos que viven distribuidos en los cinco pisos del edificio.

Según el dueño del lugar, el municipio –que ya hisopó a decenas de residentes- le habría dicho que “no se puede hisopar si la persona no tiene síntomas la persona. Cuando tuvimos el primer caso de una abuela, todo el personal fue aislado y luego una enfermera dio positivo”.

“Estamos trabajando a full, no se oculta nada de información, nos estamos matando acá adentro. Sería lo más fácil evacuar, pero no se puede hacer eso. No puedo garantizar nada porque nadie está exento de nada”, aclaró el propietario de la residencia que tiene convenio con el PAMI.

Según el hombre, los abuelos se encuentran “bien”, alojados en sus habitaciones y contó que temen por la presencia de posibles casos positivos asintomáticos, como ocurrió con "cuatro abuelos que ya fueron derivados" a diferentes establecimientos de la salud.

Desde el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires afirmaron que los testeos al resto de los abuelos que viven en el lugar se realizaran en las próximas horas para evitar que un masivo contagio. Andrés, familiar de uno de los abuelos que vive en el lugar, agradeció el trabajo de los profesionales del lugar.