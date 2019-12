Otro micro accidentado: el chofer perdió el control, chocó dos autos y hay más de 20 heridos en Mendoza

Una vez más, un micro de dos pisos es el protagonista de un feroz accidente de tránsito. Esta vez, el hecho ocurrió este lunes alrededor de las 10 de la mañana sobre el Acceso Este, a la altura del Mendoza Plaza Shopping, cuando el chofer del interno 8708 de la empresa Chevallier perdió el control del micro, se cruzó de carril y circuló en contramano unos 30 metros.

Como resultado de la maniobra, chocó a dos autos y terminó incrustado en un poste de luz. Pero a diferencia de lo ocurrido en la tragedia de Lezama, donde fallecieron dos pequeños de 11 años que se iban a viaje de egresados a San Clemente, esta vez no hubo víctimas fatales.

Los dos choferes que iban a bordo del micro de la empresa Chevallier resultaron heridos y fueron rápidamente trasladados al Hospital Central de Mendoza. Al mismo tiempo, 20 personas –de un total de 24 que iban a bordo del micro- tuvieron que ser atendidas por distintas dolencias.

Desde Chevallier informaron que se trata de “un coche OKM” y que había salido a las 9 horas de la terminal de Mendoza con destino final a Altas Cumbres, en Córdoba. “Los conductores tenían las horas necesarias de descanso porque habían llegado ayer de Córdoba”, detallaron.

Jorge Carrizo, de Defensa Civil de Guaymallén, contó en diálogo con TN que el hecho ocurrió pasadas las 9 cuando el micro, por "motivos que aún se desconocen", chocó contra el guardarrail y derribó postes de luz, terminando en el cantero central que separa ambas vías del Acceso Este.

El chofer "puedo haber sufrido una descompensación o (el micro) algún desperfecto técnico que aún desconocemos", añadió Carrizo. Informó que pasajeros con politraumatismos "ya fueron asistidos" y que la empresa dispuso que continuarán viaje en un nuevo colectivo.

Según los testigos, el micro no iba a exceso de velocidad y que el accidente se habría originado cuando el chofer maniobró para no chocar un auto que se le cruzó. "Yo le pedí a Dios que no volcáramos”, relató a TN una mujer que resultó ilesa.

Y agregó: “Yo estaba sentada en la parte de abajo, en el segundo asiento. Pude salir con rapidez al ver que el micro había perdido mucho combustible por temor a una explosión. Lo bueno es que estamos vivos. Ya le avisé a mi hijo para que se quedara tranquilo”.

Carrizo contó que "los más afectados fueron los choferes, pero están conscientes". El habitáculo de la cabina quedó prácticamente destruido y los choferes fueron atendidos en el Hospital Central de Mendoza. Personal de Tránsito de Guaymallén, Policía Vial y ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado trabajaron en el lugar, socorriendo a los heridos.