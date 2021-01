Otro muerto por dióxido de cloro y cómo se aplicarán las dosis de la Sputnik: las 7 noticias del día

Belu Lucius fue eliminada de MasterChef: "Me voy muy feliz"

A poco de que termine el certamen, y de cara a la final del domingo, este lunes fue eliminada de MasterChef la influencer Belu Lucius.

La prueba que los participantes debían llevar a cabo, tenía que ver con lograr unos macarrón prolijos y sabrosos.

Sin embargo, el jurado integrado por Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular decidió que tanto Anlía Franchín como Lucius eran quienes peor se habían desempeñado durante la noche, por lo que resolvieron eliminar a la influencer.

“Estoy emocionada. No quiero llorar porque siempre digo que hay que ser feliz. Recién le decía a mi marido ‘ay, mi amor si me voy, mañana nos vamos con los nenes a Necochea’. Me voy feliz, me llevo muchos amigos”, dijo entre lágrimas Belén antes de irse.