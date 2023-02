Ovnis, globos espías y el recuerdo de Chernobyl: qué está pasando en Estados Unidos

Estados Unidos atraviesa desde hace diez días una serie de apariciones y accidentes que alteran y mantienen en alerta al mundo entero. Desde el 4 de febrero hasta el último domingo se derribaron cuatro objetos no identificados, de los cuales uno fue visto en Canadá. Además, desde el tercer día del mes, el Estado Ohio está envuelto en llamas luego de que un tren descarrilara y expulsara cloruro de vinilo y un gas inflamable y tóxico, el cual generó una fuerte explosión.

Si bien algunas teorías conspirativas sostienen que los objetos no identificados serían una distracción debido a las consecuencias generadas por dicho incendio, por el cual los residentes de la zona tuvieron que ser evacuados, el Pentágono difundió videos e imágenes de lo ocurrido.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Por directiva del Presidente Biden se disparó a un objeto que volaba a unos 20 mil pies de altitud sobre el lago Huron”, explicaron desde el Departamento de Defensa de los Estados Unidos afirmando que se trataba de una “amenaza para la aviación civil” que los llevó a cerrar el espacio aéreo sobre el lago Michigan por razones de “defensa nacional”.

Cabe recordar que el pasado viernes desde la institución revelaron que se había visto un objeto del tamaño de un auto pequeño, que volaba a unos 40 mil pies y que parecía no estar tripulado. Ese mismo día, el gobierno estadounidense derribó dicho objeto y afirmó que se trataba de un globo de vigilancia chino. Por su parte, el gobierno del país asiático constató que se trataba de un aparato de investigación civil.

No obstante a esto, con respecto al resto de los objetos derribados aún no pudieron esclarecer su procedencia ni su función. Por otra parte, y para sorpresa de todos, en la madrugada del sábado, se pudo observar desde Uruguay y Entre Ríos, Argentina, un objeto no identificado que proyectaba luces rojas en el cielo. Esto quedó grabado por una veintena de personas que resultaron ser testigos del episodio.

“Ante las denuncias recibidas sobre el avistamiento de luces intermitentes en el cielo en las Termas de Almirón, departamento de Paysandú, se ha dispuesto la intervención de la CRIDOVNI (Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados)”; expresaron desde el Twitter de la Fuerza Aérea Uruguaya.