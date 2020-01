Pablo Rago fue imputado por abuso sexual y será defendido por Fernando Burlando

Pablo Rago fue imputado por en la causa por abuso sexual que se inició con la denuncia de Érica Basile a mediados de diciembre. En la causa, Fernando Burlando y Alejandro Díaz representarán al actor.

En el documento que oficializa la decisión se dispone además la realización de "un examen con facultativos especialistas en psicología y psiquiatría del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional" sobre Basile "para observar si se observan en la damnificada características propias de una mujer víctima de violencia de género, vulnerabilidad y del síndrome de indefensión adquirida". La defensa de Rago también deberá poner a disposición peritos de parte para encarar los análisis correspondientes.

Abuso y denigración

En su relato, la víctima expresó que comenzó su vínculo con el actor a través de redes sociales en el 2013. Dos años después, él la invitó a su departamento donde la sometió a manoseos y luego la penetró sin su consentimiento.

"Esto me venía perturbando hace años y lo vengo callando. No hablé con nadie. Con mi familia tampoco", reveló Basile en el programa Nosotros a la Mañana. Allí también contó que su encuentro con Rago marchó por carriles normales e incluso se besaron, pero todo comenzó a desatarse cuando ella se negó a una práctica sexual que consideró denigrante.

"Él se enoja y se pone agresivo. Me empieza a insultar. Directamente hubo penetración", agregó. "Me arruinó la vida porque me humilló. Me siento humillada por completo".