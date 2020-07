Pago del tercer IFE: quiénes y cuándo cobrarán el bono de 10.000 pesos y cuáles son los requisitos

El Gobierno prorrogó por un mes más el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para todas las provincias del país y no solo para aquellas que se encuentren en la fase 1 de la cuarentena como consecuencia de la pandemia del coronavirus. El presidente Alberto Fernández sostuvo que el objetivo es que “millones de argentinos no caigan en la pobreza”.

Junto con el IFE, el Gobierno efectivizará un desembolso de 10 mil millones de pesos provenientes de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y que será distribuido en función de la coparticipación y las deudas en dólares que tienen las provincias. Tal y como sucedió con los otros dos pagos del IFE, será la ANSES la que lo abone. Por ahora seguirán las mismas reglas que en la ocasiones anteriores: el cronograma de pago se establecerá una vez que se termine de abonar el de junio.

En un principio el Gobierno había decidido que el IFE sólo lo cobren las personas que además de cumplir con los requisitos para solicitarlo vivan en zonas donde la cuarentena continúe en Fase 1 (AMBA, Gran Chaco, General Roca y Neuquén). Sin embargo, los gobernadores le pidieron a Fernández que revise esa decisión debido a que por más de que en sus distritos avanzaron a una fase con mayor flexibilidad todavía la actividad económica no se encuentra al 100 por ciento de su capacidad.

De hecho, influyó mucho la decisión de varias provincias que en los últimos días decidieron dar marcha atrás con la apertura de nuevas actividades debido a que se registraron nuevos focos de contagio. La Rioja, por ejemplo, decidió ir nuevamente a fase 1. Catamarca tuvo la semana pasada su primer contagio desde el inicio de la pandemia y aunque hay menos de una decena de personas infectadas se decidió restringir al máximo la circulación. En San Luis ocurrió algo similar la semana pasada. Incluso en el interior de la provincia de Buenos Aires esta semana hubo nueve municipios que dieron marcha atrás con la flexibilización por el aumento de los contagios.

¿Qué se sabe hasta ahora del tercer IFE?

Recibirán el tercer IFE quiénes se hayan anotado en la primera ronda y que cumplan con todos los requisitos como ser desempleado, trabajadores informales, empleadas domésticas, monotributista A o B, ser titular de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) sin tener otras prestaciones de parte del Estado.

Tras el feriado puente, los pagos serán retomados el lunes 13 de julio para los DNI finalizados en 5; el martes 14, en 6; el miércoles 15, en 7; el jueves 16, en 8; y el viernes 17, en 9. El tercer IFE se concretará entonces desde agosto, una vez que haya concluido el cronograma de este mes.

Según detallaron desde el Gobierno, el IFE tuvo un impacto clave para evitar que entre 2,2 y 2,8 millones de personas no cayeran en la pobreza; y que entre 1,8 y 3,1 no pasen a estar por debajo de la línea de indigencia. Además, analizan que si al IFE se le suma el refuerzo de la tarjeta Alimentar del Ministerio de Desarrollo Social y de la Asignación Universal por Hijo, se evita que entre 2,7 y 3,4 millones no caigan en la pobreza.