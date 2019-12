Para irte de vacaciones sin problemas: cómo y cuándo hacer la VTV

Con las vacaciones de verano cada vez más cerca, muchos automovilistas ponen a punto sus vehículos para salir a la ruta. Así, la necesidad de tener al día la Verificación Técnica Vehicular (VTV) se vuelve una prioridad.

Documentación y turnos

El trámite debe realizarse tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires. Para efectuarlo es necesario contar con título de propiedad del auto (sólo en la primera vez), cédula verde o azul original, DNI o CI, registro de conducir, CUIT (si el vehículo es de uso comercial), cédula amarilla de GNC (si el auto utiliza este sistema), y el informe de la VTV anterior

Antes de concurrir se debe solicitar un turno, trámite que en la provincia de Buenos Aires se hace en la web VTV especificando el tipo de vehículo. Allí se debe completar un formulario con datos de patente, nombre y apellido del titular, teléfono de línea, celular y correo electrónico, para luego seleccionar en qué planta realizar el trámite.

En el caso de que el turno se pida en la ciudad de Buenos Aires hay que chequear en la misma web el último número de la patente, que indicará el mes correspondiente a la verificación. Vale aclarar que tanto en diciembre como en enero no tienen asignado ningún numero especifico, por lo que podrán realizar la VTV quienes no la hayan realizado en el mes correspondiente. Sin embargo, esto no exime de realizar la verificación según el cronograma, por lo cual en caso de que el automóvil siga circulando pueden aplicarse sanciones, que incluso llegan hasta la retención del auto. .

En ese marco, en la ciudad de Buenos Aires el trámite puede realizarse dentro de los 30 días del mes que corresponda según la terminación de la patente. Además, cuando se elige la sede no puede cambiarse.

Dentro de esa jurisdicción, además, los vehículos escolares, taxis, remises, comerciales de carga, de transporte de personas o de gran porte sólo pueden hacer la VTV en la planta de Verificación y Habilitación de Transportes (VHT -Ex Sacta) de Av. Roca 4590.

Una vez terminada la inscripción y la asignación de turno, el usuario recibirá un mensaje en su casilla de correo electrónico con un código de reserva y otro con el link para pagar la boleta del trámite.