Parece una parodia pero es real: un obispo uruguayo criticó a Tini y recitó La Triple T

De recitar la biblia, a leer la letra completa de “La triple T”. El sacerdote Jaime Fuentes apuntó contra Tini Stoessel y le pidió a la Santísima Virgen “que cuide a las niñas, a los niños, a los papás, a las mamás”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El religioso trató de “chiquillina” a la cantante de 25 años y criticó a través de un video en Youtube sus letras y sus videos musicales. También le hablo a los padres de sus fans: “¿Ustedes son conscientes que este tipo de literatura, por decirlo de alguna manera, va entrando en las cabecitas, en el corazon y en las conductas de sus propias hijas? Me parece que no. Quiero pensar que es por ignorancia”.

En el video que ya superó las 16 mil reproducciones, claramente por mencionar a una de las jóvenes más exitosas en el mundo y no por relatar algún versículo, el obispo añadió que cree que el que piense que estas letras son una “pavada” le genera pena y lo “siente en el alma”.

“Así la cosa no funciona. Yo quería nada más que levantar la liebre. No me explico un éxito tan notable de público y que el producto ofrecido sea este. Y no decir nada y ponerme a hablar del Concilio Vaticano Segundo, me parece totalmente anacrónico”, relató Fuentes mostrando su indignación ante las letras de la ex Violeta. Además para quienes consumen su música, les pidió: “Le pido a la Santísima Virgen que cuide a las niñas, que cuide a los niños, que cuide a los papás y a las mamás”.

La indignación y las palabras del obispo, quien parece haber recitado toda la letra sin saber que se puede leer completa en Internet, fueron repudiadas por todos los tinistas, que apoyan firmemente a la cantante. Fuentes comentó que la preocupación que le genera Tini la tiene desde que ella es “chiquita”.

Fuentes tendrá esta misma indignación, preocupación y exposición que realizó el obispo para con Tini, la realice de la misma manera frente a las violaciones, machismo, abusos de menores y sobre todo a la discriminación y homofobia que aún sigue estando presente en los establecimientos religiosos.

Cabe recordar que hace unos meses, la canción “miénteme” de Tini y Maria Becerra, que supero las 100 millones de reproducciones, fue cancelada y prohibida en México, ya que para el país de Centro América la canción instaba y avalaba la violencia de género por la frase: "Si la' mirada' matara, tan-tan-tan Tú y yo no estaríamo' vivo' pa' opinar".