Paritaria, las disculpas de Alberto y la reaparición de Lavagna: 6 noticias para empezar el día

Lavagna elogió a Alberto Fernández, aunque rechazó la creación del Consejo Económico y Social

El ex ministro de Economía y ex candidato a presidente, Roberto Lavagna, aseguró que el nuevo gobierno tiene un enfoque más “activo”, que mira a “la producción, el empleo y al interior del país y no a la absurda política de vivir pagando intereses”. Si bien sostuvo que aún no observa una reactivación económica, dijo que hay “pequeños indicios de que poner el dinero en los sectores más bajos mueve la economía”.

Por radio Con Vos, esta mañana Lavagna además rechazó aceptar una oferta del presidente para conducir el Consejo Económico y Social y dijo que no era momento para crear ese órgano. “No creo que sea el momento adecuado, porque veo en los sectores empresarios, sindicales, en general, una actitud de no querer ceder en nada y defender los derechos y lo que en este momento tienen”, afirmó.