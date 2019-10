Paro de pilotos y la odisea que se vivirá en los aeropuertos el finde: qué opciones tienen los pasajeros

Los pilotos de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (AULA) anunciaron un paro total por 48 horas que se extenderá el sábado y domingo. La medida de fuerza afectará los vuelos de cabotaje de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral. Qué sucederá con los pasajeros y qué opciones tienen.

Paritaria congelada, huelga y cancelaciones: qué tenés que saber si sacaste pasaje

El paro comenzará el sábado y se extenderá al domingo.

Serán 48 horas en las que todos los vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas y Austral serán cancelados.

Las empresas se niegan a cancelar con anticipación los vuelos: lo harían recién el viernes.

Hay una reunión prevista para esta tarde en la Secretaría de trabajo, pero los gremios ya anticiparon que no acatarán la conciliación.

La recomendación es estar atentos al viernes y ya tener pensado si se quiere el reembolso del dinero o se opta por la reprogramación sin corto.

Según consigna la agencia Télam, las empresas ya anticiparon que no cancelarán los vuelos hasta mañana al mediodía, cuando los gremios ratifiquen la medida. ¿Cómo afecta esto a los pasajeros? Recién en ese momento podrán decidir si cambian la fecha o pedir el reintegro del pasaje. El dato no es menor si se tiene en cuenta que la empresa podría cancelar los vuelos con varios días de anticipación y darle así al pasajero más tiempo para reprogramar su viaje.

Leé también | Alberto les pidió que levantaran el paro y los pilotos redoblaron la apuesta: “Vamos a profundizar las medidas”

En esta oportunidad, es posible que los vuelos sean cancelados recién el viernes, horas antes de que comience el paro. Todo depende de lo que sucederá esta tarde, en la audiencia que tendrá lugar en la Secretaría de Trabajo de la Nación. Sin embargo, desde los gremios ya anticiparon que no acatarán una conciliación obligatoria por lo que la medida de fuerza ya sería un hecho.

El fallido pedido de Alberto Fernández: “No provoquen este estado de las cosas”

El paro también generó diferencias en el plano político. En efecto, fue Alberto Fernández quien legitimó el reclamo de los trabajadores –que acusan un congelamiento de salario de más de 11 meses-, pero les pidió que levantaran la medida de fuerza. “Les pido, siempre se los pido y no sólo ahora, que no provoquen este estado de las cosas. Sé que tienen razón, porque ellos son víctimas del descuido del Gobierno, que hace mucho tiempo que no convoca a una paritaria y vive postergando a los que trabajan”.

La respuesta no se hizo esperar. Pablo Biró, secretario general de APLA, le marcó la cancha al candidato del Frente de Todos. “Hoy los trabajadores están con una paritaria vencida. No sólo vamos a tomar medidas, sino que se van a ir profundizando porque es un conflicto que el Gobierno utiliza electoralmente”, advirtió, al tiempo que aclaró: “Me parece muy bien que Alberto pida que no las haya (medidas de fuerza), pero nosotros estamos hace once meses con los salarios congelados”.

Sería deseable no tener un gobierno que destruya la línea de bandera y que no quiera atacar al movimiento obrero"

En diálogo con Futurock, el secretario general de APLA señaló que le pareció “lógico” el pedido del candidato del Frente de todos, aunque añadió: “Nadie quiere la huelga, nosotros mismos no la queremos, pero hay copilotos que no pueden pagar el alquiler. Coincido con él, porque sería deseable no tener un gobierno que destruya la línea de bandera, que no quiera atacar al movimiento obrero; sería deseable no tener chorros, corruptos, mala leche; gente que está haciendo daño”.

Consultado sobre la posibilidad de abrir un diálogo con Fernández, Biró aclaró: “Nosotros no hablamos por los medios. Si él nos llama, hablaremos; él nos conoce bien. Pero ahora está en campaña y no nos ha llamado. No tiene por qué hacerlo. Mientras tanto, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es defender a los trabajadores”.